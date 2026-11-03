«Χτύπησαν» και στην Ελλάδα οι χάκερ των ψυγείων: Επιχείρησαν να αλλάξουν τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς και μπλόκαραν τις ρυθμίσεις - Δύο ώρες προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, την Τρίτη (3/11), η παρέμβαση στο σύστημα των ψυγείων έγινε αντιληπτή τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στο κατάστημα για να προετοιμάσουν τις παραγγελίες.

Η επιχείρηση ξεκινά τη λειτουργία της περίπου στις 4 τα ξημερώματα και αρχικά οι υπάλληλοι θεώρησαν ότι αντιμετώπιζαν μια συνηθισμένη τεχνική βλάβη.

Ωστόσο, σύντομα διαπίστωσαν ότι οι ενδείξεις θερμοκρασίας ήταν ασυνήθιστες και ότι δεν μπορούσαν να παρέμβουν στις ρυθμίσεις των ψυγείων.

«Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε στο σύστημα»

«Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε στο σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης, περιγράφοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Στο σημείο κλήθηκε ο ψυκτικός της επιχείρησης, ο οποίος αρχικά εξέτασε το ενδεχόμενο βλάβης στην ηλεκτροδότηση ή προβλήματος στην τάση του ρεύματος.

Όταν οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν κάποια συνηθισμένη δυσλειτουργία, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι το σύστημα είχε παραβιαστεί.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να εντοπιστεί η πιθανή αιτία του προβλήματος, ενώ ο τεχνικός κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο των ψυγείων έπειτα από περίπου δύο ώρες.

Επιχείρησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς

Όπως κατήγγειλε ο επιχειρηματίας, οι άγνωστοι είχαν αλλάξει τις ρυθμίσεις των ψυγείων, ανεβάζοντας την επιθυμητή θερμοκρασία από τους 0 στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Η παρέμβαση, ωστόσο, εντοπίστηκε εγκαίρως και οι πραγματικές θερμοκρασίες δεν έφτασαν σε αυτά τα επίπεδα.

Έτσι, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, αποφεύχθηκε η καταστροφή των αποθεμάτων κρέατος, που θα μπορούσε να προκληθεί εάν η ψύξη διακοπτόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το κατάστημα διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, το οποίο αποστέλλει ειδοποιήσεις τόσο στην εταιρεία τεχνικής υποστήριξης όσο και στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων όταν καταγράφονται ασυνήθιστες μεταβολές.

Αναφορές για άλλα δύο περιστατικά στην περιοχή

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον τεχνικό, παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και σε δύο άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, ένα σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα μαζικής εστίασης.

Όπως υποστήριξε, και οι τρεις επιχειρήσεις συνεργάζονταν με την ίδια εταιρεία τεχνικής υποστήριξης των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι η πρόσβαση των δραστών έγινε μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας.

Μετά το συμβάν, το κρεοπωλείο προχώρησε στην προσωρινή απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης των ψυγείων, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο νέας απομακρυσμένης παρέμβασης.

Ανάλογα περιστατικά σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ

Η καταγγελία στην Ελλάδα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης επιχειρήσεων τροφίμων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στις 12 Οκτωβρίου είχαν παρουσιαστεί προβλήματα σε καταστήματα γαλλικών αλυσίδων, μεταξύ των οποίων οι Intermarché και Coopérative U.

Νέος κύκλος περιστατικών αναφέρθηκε στις 2 Νοεμβρίου σε Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Εσθονία και Φινλανδία.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που φέρονται να επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται οι Delhaize, Carrefour, Colruyt, ICA, Coop και SuperValu.

Στη Σουηδία, σε κατάστημα της ICA, η θερμοκρασία καταψυκτών φέρεται να ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν και να απορριφθούν κατεψυγμένα προϊόντα.

Στο Βέλγιο, η Carrefour ανέφερε ότι επηρεάστηκαν 15 καταστήματά της, ενώ στην Ιρλανδία η Musgrave ανακοίνωσε προβλήματα σε συστήματα ψύξης 13 καταστημάτων.

Πώς μπορούν οι χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση στα ψυγεία

Τα σύγχρονα επαγγελματικά ψυγεία και οι καταψύκτες διαθέτουν συχνά ψηφιακούς ελεγκτές, οι οποίοι επιτρέπουν στους υπευθύνους και στους τεχνικούς να παρακολουθούν και να μεταβάλλουν τις ρυθμίσεις τους από απόσταση.

Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, μπορεί όμως να αποτελέσει και σημείο ευπάθειας εάν τα συστήματα δεν διαθέτουν επαρκή προστασία.

Μια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορεί να επιτρέψει την αλλαγή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας ή απόψυξης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΣΚΑΪ, σε μέρος των ευρωπαϊκών περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ελέγχου της Danfoss, ενώ αναφορές υπάρχουν και για εξοπλισμό της Dixell.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η ίδια τεχνολογία ή η ίδια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του κρεοπωλείου στην Κηφισιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι επιθέσεις στην Ευρώπη αποτελούν μέρος συντονισμένης ενέργειας ή πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά.

Πηγή: ΣΚΑΪ