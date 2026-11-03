Τουρκικά ΜΜΕ: Η Άγκυρα «ψηφίζει» Τραμπ - Ανησυχία για στήριξη Δημοκρατικών σε Ελλάδα και Κύπρο

Το σκεπτικό αυτό αποτυπώνεται σε άρθρο του πολιτικού αναλυτή Μελίχ Αλτινόκ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η ενδεχόμενη ενίσχυση των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα εμπόδια στην τουρκική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα F-35 και η σχέση Τραμπ με Ερντογάν

Ο Αλτινόκ υποστηρίζει ότι οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ταγίπ Ερντογάν προσφέρουν στην Τουρκία σημαντικά περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην προθυμία του Τραμπ να διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, αφήνοντας περιθώρια συνεννόησης για ζητήματα όπως η προμήθεια των μαχητικών F-35, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και η προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN.

Κατά τον Τούρκο αναλυτή, ακόμη και η απουσία οριστικών συμφωνιών λειτουργεί προς όφελος της Άγκυρας, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση δεν αποκλείει εκ των προτέρων την επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Η Ελλάδα και η Κύπρος στο επίκεντρο των ανησυχιών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να υιοθετήσουν πιο υποστηρικτική στάση απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι μια ισχυρότερη παρουσία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να διευκολύνει την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών ευνοϊκών για την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Παράλληλα, θεωρεί πιθανή την υιοθέτηση αυστηρότερης στάσης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Γιατί η αποδυνάμωση της Ευρώπης θεωρείται κέρδος για την Τουρκία

Ένα ακόμη στοιχείο της ανάλυσης αφορά την πολιτική Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Αλτινόκ, η αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια έχει προκαλέσει αβεβαιότητα σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν εναλλακτικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του ρόλου της σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και μεταναστευτικών ροών.

Η ανάλυση καταλήγει στην εκτίμηση ότι, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, θα συνεχιστεί η αβεβαιότητα στις ευρωαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που, κατά τον αρθρογράφο, θα επιτρέψει στην Άγκυρα να διατηρήσει τα διπλωματικά της πλεονεκτήματα.