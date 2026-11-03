«Κανένα παιδάκι χωρίς σακάκι»: Αρχίζει αύριο η συλλογή στην Αγλαντζιά – Πού και μέχρι πότε μπορείτε να προσφέρετε

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον πρώην Δήμαρχο Αγλαντζιάς και νυν βουλευτή Λευκωσίας, Ανδρέα Κωνσταντίνου, ενώ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου».

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν παιδικά σακάκια που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ώστε να προσφερθούν σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη ενόψει του χειμώνα.

Πού και πότε θα γίνεται η συλλογή

Η συλλογή θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από το Αρτοποιείο Vienna, στο Πλατύ Αγλαντζιάς, επί της Λεωφόρου Κυρηνείας.

Οι πολίτες καλούνται να προσφέρουν παιδικά σακάκια σε καλή κατάσταση, τα οποία δεν χρειάζονται πλέον.

Κάλεσμα συμμετοχής προς τους πολίτες

Έξι χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, η εκστρατεία συνεχίζεται με στόχο την έμπρακτη στήριξη παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και το Ίδρυμα «Αλκίνοος Αρτεμίου» απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν, προσφέροντας ένα παιδικό σακάκι που δεν χρησιμοποιούν πλέον.