Νομική Υπηρεσία: Η απέλαση αλλοδαπού δεν καταργεί τις δικαστικές εκκρεμότητες

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, με απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 2026, πως η Δημοκρατία μπορεί να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία κατά αλλοδαπού που έχει απελαθεί από την Κύπρο.

Το Εφετείο αποδέχθηκε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι η υπόθεση εξακολουθεί να έχει σημασία, καθώς προηγούμενη δικαστική απόφαση ενδέχεται να δημιουργεί υποχρέωση της Δημοκρατίας να καταβάλει αποζημιώσεις στο απελαθέν πρόσωπο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απέλαση της εφεσίβλητης «δεν στερεί από την παρούσα Έφεση του αντικειμένου της ή αναιρεί τη νομιμοποίηση της Εφεσείουσας να προωθεί αυτήν, αφού η πρωτόδικη ακυρωτική απόφαση συνεχίζει, ανεξαρτήτως της, επακόλουθης της πρωτόδικης απόφασης, απέλασης της Εφεσίβλητης, να παράγει έννομα αποτελέσματα, ήτοι δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της επιτυχούσας, πρωτοδίκως, Εφεσίβλητης να αναζητήσει αποζημιώσεις στη βάση του ακυρωτικού αποτελέσματος, δυνάμει του Άρθρου 146.6 του Συντάγματος».

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι «η πρωτόδικη απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της εκδοθείσας διαταγής εξόδων, παραμερίζεται στην ολότητα της» και παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Δικαστήριο για επανεκδίκαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ