ΚΤΚ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων, μειώθηκαν εκείνα των καταναλωτικών δανείων τον Σεπτέμβριο

Τα στοιχεία αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων συμβάσεων που επαναδιαπραγματεύτηκαν, και περιλαμβάνονται στα Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Το επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους αυξήθηκε στο 1,62%, από 1,35% τον προηγούμενο μήνα. Για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το αντίστοιχο επιτόκιο ανέβηκε στο 1,70%, από 1,56%.

Το επιτόκιο καταναλωτικών δανείων υποχώρησε στο 6,45%, από 7,12%, ενώ το επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 3,88%, από 4,16% τον προηγούμενο μήνα.

Για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως €1 εκατ., το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,76%, από 4,45%. Για ποσά άνω του €1 εκατ. ανέβηκε στο 4,40%, από 3,67%.

Τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2026 στα €596,2 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €896,8 εκατ. Τον προηγούμενο μήνα είχαν φτάσει τα €251,4 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €390,1 εκατ.

Ειδικότερα, τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €32,2 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €33,7 εκατ., έναντι €19,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, από σύνολο €20,7 εκατ.

Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στα €135,1 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €163,7 εκατ., σε σύγκριση με €114,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, από σύνολο €141,9 εκατ.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €45,4 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €56,6 εκατ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν €35,5 εκατ., από σύνολο €42,8 εκατ.

Για ποσά άνω του €1 εκατ., τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έφτασαν τα €376,7 εκατ., από σύνολο νέων δανείων €635,7 εκατ., έναντι €77 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, από σύνολο €178,1 εκατ.

Η ΚΤΚ παρουσίασε επίσης ανάλυση και σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει, τα επιτόκια δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο προσεγγίζουν τον αντίστοιχο διάμεσο όρο της Ευρωζώνης. Η διαφορά είναι -0,1% για τα νοικοκυριά, δηλαδή οριακά χαμηλότερα από τον διάμεσο, και 0,3% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Τα επιτόκια νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμα με τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Η διαφορά του σταθμικού μέσου επιτοκίου νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά είναι -0,2%, ενώ για τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανέρχεται σε 0,3%.

Σε αντίθεση με τα επιτόκια δανεισμού, τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο αποτελούν αποκλίνουσα τιμή και βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης. Η ΚΤΚ αναφέρει ότι αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών, η οποία συγκαταλέγεται στις υψηλότερες της Ευρωζώνης, καθώς και στο μικρό μέγεθος της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου.

Ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο ήταν 305% τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο διάμεσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 182% και ο μέσος όρος 158% τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Παρόμοια εικόνα με τις υφιστάμενες καταθέσεις παρουσιάζουν και τα επιτόκια νέων καταθέσεων, για τους πιθανούς λόγους που αναφέρθηκαν. Η μετακύλιση των αυξήσεων και των μειώσεων των επιτοκίων στις νέες καταθέσεις στην Κύπρο είναι ασθενέστερη από ό,τι σε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Το ποσοστό των νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά με κυμαινόμενο επιτόκιο βρίσκεται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Ευρωζώνης, αλλά ακολουθεί έντονα πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, υποχώρησε στο 9,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, κάτω από τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από την επιλογή δανείων με σταθερό επιτόκιο κατά τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα για τρία έως πέντε έτη, και τη μετατροπή τους στη συνέχεια σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Κατά την ΚΤΚ, διαφαίνεται αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών ως προς τον επιτοκιακό κίνδυνο, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.

Το ποσοστό των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με κυμαινόμενο επιτόκιο συγκρίνεται ευνοϊκά με την Ευρωζώνη, αν και επίσης ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, έχει υποχωρήσει στο 73,8%, ποσοστό λίγο υψηλότερο από τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι και αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από τον παράγοντα που περιγράφεται παραπάνω και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.

Πηγή: ΚΥΠΕ