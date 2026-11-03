Στη σύλληψη 37χρονου ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής μονάδας στην επαρχία Λευκωσίας προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά πιθανή εργασιακή εκμετάλλευση ηλικιωμένου προσώπου, απειλή βιαιοπραγίας και άλλα συναφή αδικήματα.
Λευκωσία: Υπό εξαήμερη κράτηση 37χρονος για πιθανή εργασιακή εκμετάλλευση 73χρονου
Σε κτηνοτροφική μονάδα στην επαρχία Λευκωσίας εντοπίστηκε 73χρονος, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανό θύμα εμπορίας προσώπων. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 37χρονος ιδιοκτήτης της μονάδας, ο οποίος τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από πληροφορία για ενδεχόμενη εργασιακή εκμετάλλευση 73χρονου, μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων (ΓΚΕΠ) μετέβησαν σε κτηνοτροφική μονάδα στην επαρχία Λευκωσίας, όπου εντόπισαν τον ηλικιωμένο να εκτελεί εργασίες καθαριότητας.
Ο 73χρονος μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΓΚΕΠ, όπου αντιμετωπίστηκε ως πιθανό θύμα εμπορίας προσώπων. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν κατάθεση από τον ίδιο αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής του στον συγκεκριμένο χώρο.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα συντονισμένη επιχείρηση από μέλη του ΓΚΕΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) και τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων (ΟΠΕ) Λευκωσίας, κατά την οποία συνελήφθη ο 37χρονος ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας.
Ταυτόχρονα, διενεργήθηκε έρευνα στον χώρο βάσει δικαστικού εντάλματος, κατά την οποία παραλήφθηκαν τεκμήρια που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.
Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας έξι ημερών.
Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων.
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