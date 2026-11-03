Επίσημη επίσκεψη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας θα πραγματοποιήσει από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026 ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας. Ο υπουργός αναχωρεί την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της χώρας, Natalia Plugaru.
Επίσκεψη Υπουργού Εργασίας στη Μολδαβία - Ψηφιοποίηση και απασχόληση στο επίκεντρο
Ο Υπουργός Εργασίας θα μεταβεί στη χώρα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο τη συνεργασία σε θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, κατά την επίσκεψη ο κ. Μουσιούττας θα έχει διμερή συνάντηση με την ομόλογό του, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών και η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιθεώρηση εργασίας, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, καθώς και οι πολιτικές απασχόλησης και η προώθηση της απασχόλησης των νέων.
Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και ανάπτυξης ουσιαστικής συνεργασίας προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών των δύο χωρών, καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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