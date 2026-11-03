Επίσκεψη Υπουργού Εργασίας στη Μολδαβία - Ψηφιοποίηση και απασχόληση στο επίκεντρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, κατά την επίσκεψη ο κ. Μουσιούττας θα έχει διμερή συνάντηση με την ομόλογό του, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών και η αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιθεώρηση εργασίας, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση, καθώς και οι πολιτικές απασχόλησης και η προώθηση της απασχόλησης των νέων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και ανάπτυξης ουσιαστικής συνεργασίας προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών των δύο χωρών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ