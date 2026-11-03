Κύπρος: Στο 13% οι πρόωρες γεννήσεις - Νέα μονάδα νεογνών και Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και τη Μείωση της Προωρότητας. Όπως είπε, μέσω της Στρατηγικής το Υπουργείο Υγείας επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην ενημέρωση της κοινωνίας, ενώ ενισχύει παράλληλα την επιτήρηση και την έρευνα.

Η προσπάθεια, σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, καλύπτει τη φροντίδα της γυναίκας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση κάθε νεογνού στις υπηρεσίες που χρειάζεται.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία νέας, σύγχρονης Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντική επένδυση στην εξειδικευμένη νεογνολογική φροντίδα, η οποία θα ενισχύσει τις δυνατότητες περίθαλψης πρόωρων νεογνών και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη στήριξη των οικογενειών τους.

Στο ίδιο νοσοκομείο προωθούνται, επίσης, οι απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία της πρώτης Εθνικής Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος. Όπως ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, η λειτουργία της θα διασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση πρόωρων και ευάλωτων νεογνών σε μητρικό γάλα και θα ενισχύει την ισότητα στη φροντίδα από την αρχή της ζωής τους.

Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να εργάζεται για τη μείωση των πρόωρων γεννήσεων και την αναβάθμιση της νεογνολογικής φροντίδας, με συγκεκριμένες και μετρήσιμες παρεμβάσεις, τόνισε ο υπουργός.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη δράση του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», σημειώνοντας ότι γονείς μετέτρεψαν μια δύσκολη προσωπική εμπειρία σε στήριξη για άλλες οικογένειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ