Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η βιωσιμότητα της λύσης του Κυπριακού περνά μέσα από τη σωστή γνώση της ιστορίας (βίντεο)

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ήταν η πρώτη εκδήλωση στο Προεδρικό όχι μόνο για τον Κυριάκο Μάτση αλλά και για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, προσθέτοντας πως «σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία». Χαρακτήρισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ «τον πιο αγνό αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού» και απηύθυνε τρία μηνύματα στους μαθητές που παρευρέθηκαν.

Ως πρώτο μήνυμα, σημείωσε ότι η εκδήλωση είναι «το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε», καθώς ο αγώνας του Μάτση και της ΕΟΚΑ είναι, όπως είπε, ο λόγος που σήμερα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, «ό,τι πιο ισχυρότερο διαθέτουμε». Πρόσθεσε ότι οφείλουμε να τιμούμε όσους θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα.

Το δεύτερο μήνυμα αφορούσε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για τη νέα γενιά. Η τιμή προς τους αγωνιστές, είπε, δεν περιορίζεται στις επετειακές εκδηλώσεις, αλλά πρέπει να εκφράζεται μέσα από την καθημερινή στάση ζωής και, ειδικότερα για όσους βρίσκονται προσωρινά σε θέσεις εξουσίας, μέσα από τον καθημερινό τους αγώνα. Η προσπάθεια για απελευθέρωση, τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου, πρόσθεσε, καθορίζεται μέχρι σήμερα από τον αγώνα του Μάτση και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Το τρίτο μήνυμα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ήταν η υποχρέωση της Πολιτείας να μιλά στα παιδιά για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Χαιρέτισε τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και τόνισε ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία και την προέλευσή τους, καθώς «η σωστή γνώση της ιστορίας καθορίζει και τα μελλοντικά μας βήματα».

Ο Πρόεδρος είπε ότι διαφωνεί «κάθετα» με την άποψη πως η αναφορά στα παιδιά στον αγώνα της ΕΟΚΑ και σε όσους θυσιάστηκαν ενδέχεται να λειτουργήσει εις βάρος των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού ή μιας μελλοντικής λύσης. «Η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού και η βιωσιμότητα οποιασδήποτε λύσης του Κυπριακού περνά μέσα από τη σωστή γνώση της ιστορίας μας και όχι μέσα από την αυτοκατάργηση», ανέφερε.

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο Δημήτρης Χαραλάμπους, καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του Κυριάκου Μάτση. Είπε ότι ο Μάτσης πήγε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει γεωπονία στο Αριστοτέλειο και δεν ήταν ένας απλός φοιτητής, αλλά ένας δραστήριος Κύπριος που εκφωνούσε «πύρινους λόγους υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου», αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και πρωτοστατούσε στην ενημέρωση της μακεδονικής νεολαίας για την απελευθέρωση της Κύπρου. Αναφέρθηκε ακόμη στην αγάπη του για τη γη και τους ανθρώπους που μοχθούσαν για να ζήσουν από αυτήν.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι ο Μάτσης ήταν από τους πρώτους που μυήθηκαν στην ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ. Περιέγραψε επίσης την επίσκεψη του κυβερνήτη της Κύπρου Τζον Χάρντινγκ στον κρατούμενο Μάτση το 1956 και την προσφορά 500.000 λιρών, αν αποκάλυπτε πού κρυβόταν ο Διγενής. Ο Μάτσης, σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι και απάντησε: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής».

Αναφερόμενος στη θυσία του Μάτση στις 19 Νοεμβρίου 1985 στο Δίκωμο, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι ο ήρωας έδωσε το τελευταίο μάθημα πίστης και αφοσίωσης στα ιδανικά του, επιλέγοντας τον θάνατο, «την ευγενέστερη πράξη της ζωής του». Παρέθεσε τα λόγια «Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας» και σημείωσε ότι ένα «Μολών λαβέ» από τον Μάτση και δύο χειροβομβίδες από τα χέρια των Άγγλων ήταν αρκετά για να περάσει «το κατώφλι της αθανασίας».

Παραπέμποντας στους στίχους του Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη, «Αυτός αποφάσισε να πεθάνει, δεν έχεις επιχείρημα, δεν έχεις τίποτα να του αντιτάξεις», ο καθηγητής είπε ότι ο καλλιεργημένος και φιλοσοφημένος Έλληνας Κύπριος, εθνικός και κοινωνικός οραματιστής και ελληνολάτρης Μάτσης, χλεύασε τον θάνατο μπροστά στην προοπτική της ελευθερίας και της αποκατάστασης της «δούλης πατρίδας».

«Μπορεί οι μυλόπετρες της ιστορίας και τα παίγνια ισχύος να μην δικαίωσαν την υπόθεση για την οποία θυσιάστηκε ο Κυριάκος Μάτσης και τόσοι άλλοι, αλλά το παράδειγμά του είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που η ζωή και ο θάνατος αποκτούν ένα νόημα πανανθρώπινης εμβέλειας», πρόσθεσε. Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, ανέφερε, η μνήμη του είναι σήμερα αναγκαία περισσότερο από ποτέ, καθώς εκπροσώπησε την αξιοπρέπεια του κυπριακού ελληνισμού και με τον θάνατό του εκμηδένισε την απόσταση που χωρίζει τις Θερμοπύλες από το Δίκωμο.

Στην εκδήλωση ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας του Παγκύπριου Γυμνασίου, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της οικογένειας του ήρωα και ήταν η πρώτη από σειρά δράσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μεταξύ άλλων στο Παλαιχώρι, τη γενέτειρά του, και στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου θα εγκαινιάσει φωτογραφική έκθεση για τον Κυριάκο Μάτση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρόντες ήταν η Υπουργός Παιδείας, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, αξιωματούχοι, βουλευτές και πλήθος κόσμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ