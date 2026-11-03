Δ.Πάφου: Απονεμήθηκαν τα βραβεία του διαγωνισμού καινοτομίας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, παρουσία του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησιφόρου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου, Αντώνη Χριστοδούλου, και της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας, Ανθής Λεωνίδου Στρόππου.

Ο διαγωνισμός αποτέλεσε πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Πάφου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Erasmus Days 2026, με τη χορηγία του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ).

Στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές να αναδείξουν τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν πρωτότυπες λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, καταθέτοντας προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην Πάφο.

Στην κατηγορία των μαθητών, την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα «NATURE REWARDS» του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, συγκεντρώνοντας 74 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε η ομάδα «REPORT 2 RESOLVE» του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας με 67 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν οι ομάδες «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ» του Γυμνασίου Πολεμίου και «SMART TRAFFIC JAM SYSTEM» του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, με 61 βαθμούς η καθεμία.

Στην κατηγορία των φοιτητών, την κορυφή κατέκτησε η ομάδα «AKTINA» του Πανεπιστημίου AUB Mediterraneo, με την υψηλότερη βαθμολογία του διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας 86 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν οι ομάδες «ΑΝΑΜΟΝΙ» και «HYDROINTELLIGENCE», επίσης του Πανεπιστημίου AUB Mediterraneo, με 83 βαθμούς η καθεμία. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα «ACCESS PAFOS AI», με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, συγκεντρώνοντας 78 βαθμούς.

Στους χαιρετισμούς τους, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αντώνης Χριστοδούλου συνεχάρησαν όλους τους συμμετέχοντες για το υψηλό επίπεδο των προτάσεών τους. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία, η τεχνολογία και η δημιουργική σκέψη στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων.

Η πρωτοβουλία «Πάφος 2.0» ανέδειξε τη δυναμική της νέας γενιάς και τη σημασία της συνεργασίας ως βασικού στοιχείου για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και βιώσιμης πόλης. Μέσα από τον διαγωνισμό, οι νέοι δεν περιορίστηκαν στην κατάθεση ιδεών, αλλά απέκτησαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο για την Πάφο του αύριο, αποδεικνύοντας ότι η επόμενη έκδοση της πόλης μπορεί να σχεδιαστεί με τη δική τους φαντασία, γνώση και δημιουργικότητα.