Συναγερμός για ηλεκτρονικά τσιγάρα στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν έξι διαφορετικά κανναβινοειδή σε ένα υγρό – Προειδοποίηση για σοβαρούς κινδύνους

Σύμφωνα με την ΑΑΕΚ, ο εντοπισμός έγινε στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και το Υγειονομείο.

Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν υγρά ηλεκτρονικών τσιγάρων, φυτική ύλη σε τσιγάρα και άλλο φυτικό υλικό, τα οποία υποβλήθηκαν σε αναλύσεις. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την παρουσία νέων κανναβινοειδών, με έξι διαφορετικές ουσίες να εντοπίζονται σε ένα μόνο υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Κίνδυνος από την άγνωστη σύσταση των προϊόντων

Η Αρχή εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την παρουσία τέτοιων ουσιών σε προϊόντα που ενδέχεται να θεωρούνται χαμηλού κινδύνου από τους καταναλωτές, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να περιέχουν ισχυρά ψυχοδραστικά κανναβινοειδή.

Όπως επισημαίνει, οι χρήστες ενδέχεται να μη γνωρίζουν την πραγματική σύσταση των προϊόντων που καταναλώνουν, καθώς η εμφάνιση, η οσμή ή η ονομασία τους δεν επαρκούν για την αναγνώριση των ουσιών που περιέχουν.

Παράλληλα, οι επιδράσεις πολλών από τα συγκεκριμένα κανναβινοειδή στον ανθρώπινο οργανισμό παραμένουν ανεπαρκώς μελετημένες, ενώ οι επιπτώσεις του συνδυασμού τους δεν είναι γνωστές.

Η χρήση τέτοιων προϊόντων μπορεί να συνδεθεί με ταχυκαρδία, έντονη υπνηλία, σύγχυση, άγχος ή πανικό και, σε σοβαρές περιπτώσεις, δηλητηρίαση ή ψυχωσικά συμπτώματα.

Τι συστήνει η Αρχή στους καταναλωτές

Η ΑΑΕΚ καλεί το κοινό να αποφεύγει τη χρήση προϊόντων άγνωστης σύστασης και να διακόπτει τη χρήση προϊόντων που ενδέχεται να σχετίζονται με την προειδοποίηση.

Συστήνει επίσης να μην συνδυάζονται τέτοια προϊόντα με αλκοόλ ή άλλες ουσίες, να αποφεύγεται η οδήγηση μετά τη χρήση τους και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας, οι πολίτες καλούνται να ζητούν ιατρική βοήθεια, ενημερώνοντας τους επαγγελματίες υγείας για το προϊόν που χρησιμοποίησαν και διατηρώντας τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση σοβαρών συμπτωμάτων, όπως απώλεια συνείδησης, δυσκολία στην αναπνοή ή σπασμοί, η Αρχή καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν αμέσως με το 112 για ασθενοφόρο και να μην αφήνουν το άτομο μόνο του.