«Στην Αναμονή»: Δωρεάν θεατρικές παραστάσεις από το Τμήμα Γεωργίας

Η παράσταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Τμήματος Γεωργίας να προσεγγίσει το κοινό μέσα από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της γεωργίας, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις προοπτικές για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

Μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, χιούμορ και ανατροπές

Η παράσταση «Στην Αναμονή» είναι μια μαύρη κωμωδία που ακροβατεί ανάμεσα στο παράλογο, το χιούμορ και το μυστήριο.

Μια παρέα φίλων βρίσκεται ξαφνικά σ’ έναν παράξενο χώρο, χωρίς κανείς τους να θυμάται ακριβώς πώς έφτασαν εκεί. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συμβαίνει, ένας υπεύθυνος υποδοχής τους καλωσορίζει και τους εξηγεί πως, προς το παρόν, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι… να περιμένουν.

«Καλώς ήρθατε στην Αναμονή».

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Στην Αναμονή» υπογράφει ο Δημήτρης Φωτίου, ενώ επί σκηνής εμφανίζονται οι Άντρη Αγγελίδου, Δημήτρης Αναγιωτός, Ιλόνα Ανθιμιάδου, Αθηνά Λιανού, Μυρτώ Μαύρου και Νίκος Σφυράκης.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική συναντά το θέατρο

Η επιλογή του θεάτρου ως μέσου επικοινωνίας αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην ενημέρωση του κοινού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η ΚΑΠ συνδέεται με σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας, όπως η παραγωγή τροφίμων, η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Παρότι οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το σύνολο της κοινωνίας, πολλές από τις δράσεις και τις δυνατότητες που προσφέρουν δεν είναι ευρέως γνωστές.

Μέσα από την παράσταση, το Τμήμα Γεωργίας επιδιώκει να φέρει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα πιο κοντά στο κοινό, με τρόπο απλό και προσιτό, χωρίς να αλλοιώνεται ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας του θεατρικού έργου. Επίσης, με αυτή την πρωτοβουλία, το Τμήμα Γεωργίας αξιοποιεί τη δύναμη του θεάτρου για να αναδείξει, μέσα από μια διαφορετική οπτική, ζητήματα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, προσφέροντας παράλληλα στο κοινό μια βραδιά ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, η δωρεάν παρουσίαση της παράστασης δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να παρακολουθήσουν μια θεατρική παραγωγή, ενισχύοντας την πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Τρεις παραστάσεις με δωρεάν είσοδο

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 – Λατσιά

Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, ώρα 20:30.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 – Παραλίμνι

Αμφιθέατρο Xenion, ώρα 20:30.

Η παράσταση στο Παραλίμνι θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 – Κυπερούντα

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, ώρα 19:30.

Η τρίτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην Κυπερούντα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την έναρξη λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Για τις παραστάσεις απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο 22408599.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για όλη την οικογένεια.