Αυτά είναι τα τέσσερα οδοφράγματα που βρίσκονται στο τραπέζι, με το βλέμμα σε ενδεχόμενη πενταμερή - Έρχεται και ο Φιντάν την Παρασκευή

Οι τέσσερις περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και θα δημιουργήσουν θετικότερο κλίμα για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προτεινόμενη σύνδεση Αθηένου και Αγλαντζιάς, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις αποστάσεις μεταξύ Λάρνακας και Λευκωσίας, ενώ η περίπτωση Κάμπου Κύκκου και Καραβοστασίου αφορά μια διαφορετική γεωγραφική περιοχή, όπου οι δυνατότητες διέλευσης παραμένουν περιορισμένες.

Στην εξίσωση και η Άγκυρα

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται ενώ βρίσκεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία συνεχίζει τις επαφές της επιδιώκοντας να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης πριν από την προγραμματισμένη τριμερή. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο εντάσσεται και η αναμενόμενη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ρόλου της Άγκυρας στις εξελίξεις και της ανάγκης να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω βήματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνάντηση της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, κατά την οποία αναμένεται να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα επαφών και να εξεταστούν οι δυνατότητες προόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Πολίτη», εφόσον προκύψουν ουσιαστικές συγκλίσεις, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για τη σύγκληση συνάντησης σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του χρόνου, προοπτική για την οποία η Ολγκίν έχει εκφράσει αισιοδοξία, συνδέοντάς την με την επίτευξη προόδου στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και σε ζητήματα ουσίας.