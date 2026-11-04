Ακόμη μια ιστορική πρωτιά στις αμερικανικές εκλογές: Η Πέγκι Φλάναγκαν Θα είναι η πρώτη αυτόχθονη γυναίκα στη Γερουσία

Η Φλάναγκαν, η οποία κατείχε μέχρι σήμερα τη θέση της αντικυβερνήτριας της Μινεσότα, γίνεται η πρώτη γυναίκα από τους αυτόχθονες λαούς των ΗΠΑ που εκλέγεται στη Γερουσία, καταγράφοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πολιτική εκπροσώπηση των αυτοχθόνων της χώρας.

Σύμφωνα με το Sahan Journal, με καταμετρημένο το σύνολο των εκλογικών τμημάτων, η Φλάναγκαν συγκέντρωσε περίπου το 54% των ψήφων, έναντι 43% της Ταφόια. Η νίκη της επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν την έδρα που αφήνει η απερχόμενη γερουσιαστής Τίνα Σμιθ, η οποία αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Ποια είναι η Πέγκι Φλάναγκαν

Η 47χρονη πολιτικός είναι μέλος της κοινότητας White Earth Band of Ojibwe, μιας από τις αυτόχθονες κοινότητες της Μινεσότα, και έχει ιρλανδική καταγωγή από την πλευρά της οικογένειάς της.

Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα από το σχολικό συμβούλιο της Μινεάπολης, στο οποίο εξελέγη σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Στη συνέχεια εργάστηκε σε οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ το 2015 εξελέγη στη Βουλή της Μινεσότα.

Το 2018 εξελέγη αντικυβερνήτρια στο πλευρό του Δημοκρατικού κυβερνήτη Τιμ Γουόλς, αναλαμβάνοντας καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019. Η εκλογή της την είχε ήδη καταστήσει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές εκπροσώπους των αυτοχθόνων Αμερικανών.

Η αναμέτρηση με την Ταφόια και ο ρόλος του Τραμπ

Απέναντί της βρέθηκε η Μισέλ Ταφόια, πρώην γνωστή αθλητική δημοσιογράφος, η οποία διεκδίκησε την έδρα με τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην οικονομία, το μεταναστευτικό και τη διαχείριση δημόσιων πόρων από την πολιτειακή κυβέρνηση.

Η Ταφόια κατηγόρησε τη Φλάναγκαν ότι, ως μέλος της κυβέρνησης Γουόλς, έφερε πολιτική ευθύνη για υποθέσεις απάτης σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η Δημοκρατική υποψήφια απέρριψε την απόδοση προσωπικής ευθύνης και έστρεψε την αντιπαράθεση στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ιδιαίτερη θέση στην εκστρατεία της Φλάναγκαν είχαν οι επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα. Η ίδια υποστήριξε τον περιορισμό και τη ριζική αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μετά τις επιχειρήσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πολιτεία.

Στην οικονομική πολιτική τάχθηκε υπέρ της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, της πρόσβασης όλων των οικογενειών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 17 δολάρια την ώρα.

Η υποψηφιότητά της είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη σημαντικών στελεχών της προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων ο Μπέρνι Σάντερς και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Μια ιστορική στιγμή για τους αυτόχθονες Αμερικανούς

Η εκλογή της Φλάναγκαν αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εκπροσώπηση των αυτοχθόνων πληθυσμών στους ομοσπονδιακούς θεσμούς των ΗΠΑ.

Παρότι άνδρες αυτόχθονης καταγωγής είχαν εκλεγεί στο παρελθόν στη Γερουσία, καμία γυναίκα από τις κοινότητες αυτές δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να καταλάβει έδρα στο συγκεκριμένο νομοθετικό σώμα.

Η Φλάναγκαν είχε επισημάνει κατά την προεκλογική περίοδο ότι, παρόλο που δεν διεκδικούσε την εκλογή της αποκλειστικά για να γράψει ιστορία, είχε έρθει πλέον η ώρα να εκπροσωπηθούν οι αυτόχθονες γυναίκες στην αμερικανική Γερουσία.

Η νίκη της στη Μινεσότα εντάσσεται στις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, μεταβάλλοντας τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον.

Πηγές: Minnesota Reformer, Sahan Journal, Minnesota Star Tribune, Star Tribune, MPR News