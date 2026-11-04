Πυροβολισμοί εναντίον οικίας 76χρονου στην Ορμήδεια: Δεύτερο χτύπημα στην οικογένεια ισοβίτη για το τετραπλό φονικό της Αγίας Νάπας - Φωτογραφίες από τη σκηνή

Η Αστυνομία ενημερώθηκε τοπρωί της Τετάρτης (4/11) ότι έπεσαν πυροβολισμοί στην οικία του 76χρονου πλήττοντας την πρόσοψη του σπιτιού, παρόλο που ο χρόνος κατά τον οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί απόλυτα. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι αρχές ασφαλείας ξεκίνησαν εξετάσεις και την περισυλλογή τεκμηρίων.

Το γεγονός, πάντως, πως ο 76χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας είναι πατέρας του 48χρονου ισοβίτη, ο οποίος καταδικάστηκε μαζί με άλλα πρόσωπα για τον τετραπλό φόνο στην Αγία Νάπα που στόχο είχε τον επιχειρηματία Φάνο Καλοψιδιώτη, σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες και ανακρίσεις σε μια προσπάθεια να εξακριβώσει επ’ ακριβώς τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επίθεση με πυροβολισμούς στην οικία του πατέρα του κατάδικου δεν είναι η πρώτη εγκληματική ενέργεια που συμβαίνει εναντίον μέλους της οικογένειας του 48χρονου ισοβίτη.

Τον περασμένο Αύγουστο είχε διαπραχθεί απόπειρα φόνου εναντίον του μικρότερου αδελφού του έξω από το σπίτι του στην Αγία Νάπα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις ανησυχίες και υποψίες της Αστυνομίας ότι και οι δύο επιθέσεις σχετίζονται με τη δράση του συγκεκριμένου ισοβίτη εντός των Κεντρικών Φυλακών, κάτι που ήταν το βασικό σενάριο και κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης απόπειρας φόνου εναντίον του 33χρονου αδελφού του.

Τότε οι έρευνες για την υπόθεση απόπειρας φόνου είχαν επεκταθεί κι εντός των Φυλακών, κάτι που αναμένεται να συμβεί και τώρα, μετά τους πυροβολισμούς που ρίφθηκαν εναντίον της οικίας του πατέρα του 48χρονου κατάδικου.

Η απόπειρα φόνου

Η υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον του μικρότερου αδελφού του ισοβίτη παραμένει ανεξιχνίαστη. Γύρω στις 6 τα ξημερώματα της 21ης Αυγούστου ο 33χρονος οδηγούσε στην περιοχή Κόκκινες όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, παρά μόνο προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητό του.

Οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Όταν αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οικία του, τότε άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας το όχημα του. Λίγη ώρα μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου να καίγεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φλεγόμενο όχημα συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και φαίνεται πως ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες.