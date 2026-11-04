Οι πιθανές επιπτώσεις της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ απασχολούν δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, η άρση των κυρώσεων CAATSA και η προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για το μαχητικό KAAN.
Ανησυχία στην Άγκυρα μετά τις αμερικανικές εκλογές σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο: Στο στόχαστρο του Κογκρέσου F-35, KAAN και κυρώσεις
Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων βρίσκονται η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, οι κυρώσεις CAATSA και η προμήθεια κινητήρων για το μαχητικό KAAN.
Η οικονομική εφημερίδα Ekonomim εκτιμά ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο μπορεί να δυσκολέψει την προώθηση των τουρκικών αιτημάτων, παρά τη στενή προσωπική σχέση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Άγκυρα επιδιώκει να αγοράσει τουλάχιστον 40 μαχητικά F-35 και να εξασφαλίσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Παράλληλα, εκκρεμούν διαδικασίες για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων F110 για το τουρκικό μαχητικό KAAN.
Η Gazete Oksijen αναφέρει ότι η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο μπορεί να ενισχύσει τις πιέσεις από την Ελλάδα και το Ισραήλ κατά της πώλησης προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία.
Το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber μετέδωσε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επικαλεστεί την απώλεια της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο ως δικαιολογία για καθυστερήσεις στην υπόθεση των F-35 και στην άρση των κυρώσεων CAATSA.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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