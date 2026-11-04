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Κοινωνία

Προσοχή στον αυτοκινητόδρομο: Έντονες βροχές από το Πισσούρι μέχρι τη Λεμεσό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Έντονες βροχοπτώσεις επικρατούν στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού, από το Πισσούρι μέχρι και τη Λεμεσό, ενώ σε ορισμένα σημεία του οδοστρώματος παρατηρείται συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

#ΒΡΟΧΕΣ #ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

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