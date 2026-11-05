Δημόσια υπηρεσία: Από τέσσερις σε δύο μήνες η προθεσμία για κενές θέσεις – Οι αλλαγές στις εξετάσεις

Με τροποποιήσεις στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, η προθεσμία που έχουν οι αρμόδιες αρχές για να υποβάλουν προτάσεις στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για την πλήρωση κενών θέσεων μειώνεται από τέσσερις σε δύο μήνες από τη δημιουργία ή την κένωση της θέσης.

Επιπλέον, οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού, καθώς και όσες αναμένεται να κενωθούν έως το τέλος του έτους, θα δημοσιεύονται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους αντί κατά το πρώτο τετράμηνο. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για το 2027 προβλέπεται ειδική ρύθμιση: οι θέσεις πρώτου διορισμού που είναι κενές ή αναμένεται να κενωθούν έως το τέλος του έτους θα δημοσιευθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

Το δεύτερο νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις για τις γραπτές εξετάσεις επιλογής υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2027 και θα ισχύουν για την πλήρωση των κενών θέσεων που θα δημοσιευθούν την ίδια χρονιά.

Προβλέπεται επίσης ότι οι κατάλογοι των θέσεων για τις οποίες θα διεξαχθούν εξετάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή πριν από το τέλος Νοεμβρίου 2026, ώστε να εγκριθούν από το Σώμα.

Το νομοσχέδιο για τη θέσπιση νέας διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία δεν προωθήθηκε μαζί με τα άλλα δύο. Η εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας μετατέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2027 στην 1η Ιανουαρίου 2028, ενώ η Επιτροπή έκρινε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου χρειάζονται περαιτέρω μελέτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ