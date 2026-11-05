Νέα πρόεδρος του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου Πάφου η Έφη Σιερεπεκλή

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση της επιτροπής σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική αλλαγή στην πορεία του Ομίλου, καθώς ο Αντρέας Σωτηριάδης, μετά από 40 χρόνια προσφοράς, αποχώρησε από την προεδρία της επιτροπής, μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, η κα Μαρία Ζαβρού αναφέρθηκε στην ιστορία και τη σημαντική προσφορά του Φυσιολατρικού Πνευματικού Ομίλου στην πολιτιστική ζωή της Πάφου, με ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του στην οργάνωση των Παλαμικών Γιορτών, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί στην πόλη.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μεγάλη και πολυετή προσφορά του κ. Αντρέα Σωτηριάδη, ο οποίος υπηρέτησε τον Όμιλο επί τέσσερις δεκαετίες και αποχώρησε από την προεδρία της επιτροπής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη.

Το νέο διοικητικό σχήμα του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής, Πρόεδρος: Έφη Σιερεπεκλή,Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Κουππάρη,Γραμματέας: Μαίρη Χατζησοφοκλέους,Ταμίας: Χριστίνα Κύριλλου Μίτα,Έφορος Γεωργία Χριστοδούλου και μέλη Μαρία Γεωργιάδου, Ιφιγένεια Λοΐζου, Νατάσα Κακογιάννη και Σωτηρούλα Στεφάνου .

Η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε, έτσι, τόσο μια στιγμή ανανέωσης για τον Όμιλο όσο και μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στην πολυετή προσφορά του Αντρέα Σωτηριάδη, με την Έφη Σιερεπεκλή να αναλαμβάνει πλέον την προεδρία και να καλείται να συνεχίσει την πορεία και το έργο του Ομίλου στα πολιτιστικά δρώμενα της Πάφου,καταλήγει η ανακοίνωση.