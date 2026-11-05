Ελλάδα: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση σε πανεπιστήμιο - Φοιτητής τυλιγμένος στις φλόγες τρέχει να σωθεί

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα ΜΚΔ, διακρίνονται φωτιές στους χώρους του πανεπιστημίου, ενώ ένας νεαρός εμφανίζεται να τρέχει με τα ρούχα του να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Παράλληλα, ακούγονται κραυγές και διακρίνονται άτομα που φορούν κράνη.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, ένας πρωτοετής δέχθηκε βόμβα μολότοφ, με συμφοιτητές του να σπεύδουν να τον βοηθήσουν χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα.

Εισβολή κουκουλοφόρων κατά τη διάρκεια συνέλευσης

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γενική συνέλευση φοιτητών, ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου, ανέφερε στο protothema.gr ότι οι φοιτητές άκουσαν φασαρία και, βγαίνοντας από το αμφιθέατρο, αντίκρισαν ομάδα περίπου 50 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά να επιτίθεται σε παρευρισκομένους.

Σύμφωνα με μαρτυρία φοιτήτριας του Φυσικού στο ίδιο Μέσο, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν μολότοφ και τσεκούρι, προκαλώντας τραυματισμούς.

«Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλος φοιτητής τραυματίστηκε στο πόδι από χτύπημα με τσεκούρι.

Όπως περιέγραψε, οι συμφοιτητές του νεαρού που έπιασε φωτιά έσπευσαν να τον βοηθήσουν με πυροσβεστήρα, προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών φοιτητών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΚΠΑ, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ζητά εξηγήσεις το υπουργείο Παιδείας

Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές για τα επεισόδια, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις.

Μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου εκτιμούν ότι η επίθεση συνδέεται με τις κινητοποιήσεις ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου. Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πανεπιστημιακές πηγές που επικαλείται το prototheme.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι επιτιθέμενοι να εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη από σημεία όπου υπήρχαν κενά στη φύλαξη.

Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (5/11) αποτυπώνει την ένταση της επίθεσης και τη στιγμή που ένας από τους φοιτητές προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις φλόγες.