Πτώση στο ΧΑΚ – Στις 313,22 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 410.568,62 ευρώ. Όλοι οι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν πτωτικά: η Κύρια Αγορά κατά 1,03%, η Εναλλακτική κατά 0,82%, τα Ξενοδοχεία κατά 3,67% και οι Επενδυτικές κατά 0,32%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 304.639,52 ευρώ. Η τιμή κλεισίματος ήταν 10,630 ευρώ, με πτώση 2,21%. Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 32.129,94 ευρώ και τιμή κλεισίματος 1,325 ευρώ (-0,38%), η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με όγκο 24.120 ευρώ και τιμή 1,340 ευρώ (-0,74%), η Eurobank Κύπρου, με όγκο 20.637,27 ευρώ και τιμή 4,694 ευρώ (-0,55%), και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με όγκο 14.447,65 ευρώ και τιμή 6,150 ευρώ, αμετάβλητη.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, μία κινήθηκε ανοδικά, δέκα πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 111.

Διευκρινίσεις του ΧΑΚ για τις χρηματικές διανομές

Σε ανακοίνωσή του, το ΧΑΚ διευκρινίζει ότι οι χρηματικές διανομές εισηγμένων εταιρειών, όπως μερίσματα, τόκοι και αποπληρωμές ομολόγων, πραγματοποιούνται από τις ίδιες τις εταιρείες μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Το ΧΑΚ μπορεί να συμμετέχει στην καταβολή χρηματικής διανομής μόνο προς Συμμετέχοντες, για κατόχους αξιών που έχουν ορίσει Συμμετέχοντα του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ).

Σε περίπτωση έκδοσης και αποστολής επιταγών, αρμόδια είναι η εισηγμένη εταιρεία, με βάση τα στοιχεία των κατόχων αξιών που τηρούνται στο ΚΑΜ του ΧΑΚ. Η εισηγμένη εταιρεία είναι επίσης αρμόδια για την επανέκδοση επιταγών που έχουν απολεσθεί. Το ΧΑΚ δεν εκδίδει επιταγές μερίσματος και δεν εμπλέκεται στον τρόπο κατάθεσης ή εξαργύρωσής τους από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ΧΑΚ είναι αρμόδιο για την τήρηση του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, καθώς και των στοιχείων των Μερίδων των επενδυτών που κατέχουν αξίες εισηγμένες σε αυτό και στο ΚΑΜ. Η αλλαγή στοιχείων, όπως η διεύθυνση, μπορεί να γίνει και από Συμμετέχοντα του ΚΑΜ, εφόσον ο κάτοχος των αξιών έχει ορίσει Συμμετέχοντα. Η αλλαγή ονόματος ή διακριτικού αριθμού αναγνώρισης, όπως ταυτότητας ή διαβατηρίου, γίνεται μόνο από το ΧΑΚ. Απαιτείται το Έντυπο 6, «Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών Επενδυτή», μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία εξετάζονται και αξιολογούνται από το ΧΑΚ.

Το ΧΑΚ είναι επίσης αρμόδιο για τις μεταβιβάσεις αξιών αποβιωσάντων και έχει καθορίσει σχετικές διαδικασίες, έντυπα και δικαιολογητικά. Οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του, στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Επενδυτών», στην επιλογή «Μεταβίβαση Αξιογράφων Λόγω Κληρονομικής Διαδοχής».

Όλα τα έντυπα και οι διαδικασίες του ΧΑΚ και του ΚΑΜ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του, στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Επενδυτών». Το ΧΑΚ καλεί τους επενδυτές να επισκεφθούν την ιστοσελίδα για να ενημερωθούν άμεσα για τις ισχύουσες διαδικασίες.

Το ΧΑΚ επισημαίνει ότι οι αξίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστό από τυχόν χρηματικές διανομές του αποβιώσαντος, όπως μερίσματα και τόκους. Οι διαδικασίες του για τον χειρισμό ή τη μεταβίβαση αξιών αποβιωσάντων έχουν καθοριστεί βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, μεταξύ άλλων του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, του περί Διαχείρισης Περιουσίας Αποθανόντων Νόμου και του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου.

Κάθε εισηγμένη εταιρεία καθορίζει τις διαδικασίες που ακολουθεί για την καταβολή μερίσματος ή τόκου σε περίπτωση αποβιώσαντος μετόχου. Οι διαχειριστές ή κληρονόμοι καλούνται να επικοινωνούν με την εκάστοτε εταιρεία για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία ή έγγραφα.

Με αφορμή την κατανομή μερίσματος από την Demetra Holdings Plc και τον πολύ μεγάλο όγκο τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών αιτημάτων που δέχεται, το ΧΑΚ αναφέρει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα εξετάζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Καλεί τους επενδυτές να αναμένουν την απάντησή του, χωρίς συνεχείς υπενθυμίσεις, καθώς αυτές ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διεκπεραίωση του φόρτου εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ