«Μου έβαλε το όπλο στο κεφάλι»: Πατέρας στις ΗΠΑ άκουγε για 14 λεπτά στο τηλέφωνο την κόρη του να εκλιπαρεί για τη ζωή της - Ο σύντροφός της την πυροβόλησε

Ο Ρούντι Κανταρίνι, συνταξιούχος αστυνομικός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), περιέγραψε στην εφημερίδα New York Post τις τελευταίες στιγμές της κόρης του, Αντρέα, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια και ήταν μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 37χρονη τον κάλεσε από το διαμέρισμά της στις 20:47 το βράδυ της Τρίτης, λέγοντάς του ότι ο σύντροφός της, Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, την απειλούσε με όπλο.

«Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της για 14 λεπτά. Ικέτευε για τη ζωή της», ανέφερε ο πατέρας της, περιγράφοντας ότι η κόρη του τού φώναζε: «Θα με σκοτώσει και μου έχει βάλει όπλο στο κεφάλι».

Την είχε απειλήσει και το ίδιο πρωί

Όπως υποστήριξε ο Κανταρίνι, είχε προηγηθεί σοβαρό περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο 38χρονος φέρεται να είχε κλειδώσει την Αντρέα σε δωμάτιο του διαμερίσματος και να την απειλούσε με όπλο, ενώ η μικρή κόρη της βρισκόταν έξω από τον χώρο.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί και πήγε στο σπίτι του πατέρα της για να αφήσει το παιδί της, προτού μεταβεί στην εργασία της.

Σύμφωνα με τον πατέρα της, τόσο η μητέρα της όσο και δύο στενές φίλες και συνάδελφοί της την είχαν παρακαλέσει να μην επιστρέψει στο διαμέρισμα.

Ωστόσο, όταν ολοκλήρωσε τη βάρδιά της, η 37χρονη επέστρεψε στο σπίτι, πιστεύοντας ότι ο σύντροφός της βρισκόταν στην εργασία του.

Κατά την περιγραφή του Κανταρίνι, ο Ντίαζ την περίμενε ήδη μέσα στο διαμέρισμα, την οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα και δεν της επέτρεπε να φύγει.

«Δεν είναι αργά, άφησέ την να φύγει»

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πατέρας προσπαθούσε να πείσει τον 38χρονο να αφήσει ελεύθερη την κόρη του.

«Σε παρακαλώ, όχι, μην τη σκοτώσεις, Χουάν. Δεν είναι αργά. Απλώς άφησέ την να φύγει», περιέγραψε ότι του έλεγε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο 38χρονος πυροβόλησε τελικά την Αντρέα και στη συνέχεια του είπε από το τηλέφωνο: «Τελείωσε, Ρούντι».

Ακολούθως, ο Ντίαζ φέρεται να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και να αυτοκτόνησε.

«Αυτά τα 14 λεπτά επαναλαμβάνονται συνεχώς στο μυαλό μου»

Ο συνταξιούχος αστυνομικός, πατέρας συνολικά πέντε παιδιών, δήλωσε συντετριμμένος από τον θάνατο της κόρης του.

«Εκείνα τα 14 λεπτά επαναλαμβάνονται συνεχώς στο μυαλό μου. Πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε.

Μιλώντας για την Αντρέα, την περιέγραψε ως μια αφοσιωμένη μητέρα και άνθρωπο ιδιαίτερα δεμένο με την οικογένειά του.

«Ήταν η κόρη μου, η λατρεία μου», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν μια υπεύθυνη γυναίκα που φρόντιζε την οικογένειά της.

Πηγή: New York Post, μέσω iefimerida.gr.