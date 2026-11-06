ΕΟΑ Λευκωσίας: Έρχονται 72.000 έξυπνοι υδρομετρητές - Θα ειδοποιούν τους πολίτες για διαρροές νερού

Η εγκατάσταση των νέων υδρομετρητών άρχισε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 από την περιοχή 9 στην Έγκωμη και θα συνεχιστεί σταδιακά στα Λατσιά, στην περιοχή 21, καθώς και στη Λακατάμεια, στις περιοχές 40 και 41.

Πρόκειται για ένα έργο ψηφιακού εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, το οποίο φιλοδοξεί να περιορίσει τις απώλειες νερού και να προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής τους.

Πώς θα λειτουργούν οι νέοι υδρομετρητές

Οι έξυπνοι υδρομετρητές χρησιμοποιούν τεχνολογία υπερήχων για την καταγραφή της κατανάλωσης και αποστέλλουν καθημερινά τα δεδομένα τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΑ Λευκωσίας, μέσω του δικτύου NB-IoT.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία υπαλλήλου για την καταγραφή των ενδείξεων, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιείται αυτόματα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, όφελος για τους καταναλωτές είναι η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού πιθανών διαρροών. Εάν, για παράδειγμα, ένας υδρομετρητής καταγράψει ασυνήθιστα αυξημένη κατανάλωση, ο Οργανισμός θα μπορεί να εντοπίσει τη μεταβολή και να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στον καταναλωτή.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν εγκαίρως τις υδραυλικές τους εγκαταστάσεις και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη βλάβη, προτού αυτή οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες νερού και αυξημένους λογαριασμούς.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Για να μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές ειδοποιήσεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν ψηφιοποιήσει τον λογαριασμό ύδρευσής τους και να έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καλούνται να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://online.ndlgo.org.cy/portal/login.

Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ndlgo.org.cy, να επιλέξουν την ενότητα «e-Εξυπηρέτηση» και στη συνέχεια την επιλογή «Πατήστε για νέα εγγραφή».

Για την εγγραφή χρειάζονται ο αριθμός καταναλωτή ή ο αριθμός υδρομετρητή και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Ο Οργανισμός θα αποστείλει επίσης αναλυτικές οδηγίες μαζί με τον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής και την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

Έλεγχος της κατανάλωσης από το κινητό ή τον υπολογιστή

Με την εγκατάσταση των νέων μετρητών, οι καταναλωτές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την κατανάλωση νερού του υποστατικού τους μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΑ.

Η καθημερινή καταγραφή αναμένεται να προσφέρει ακριβέστερη εικόνα της χρήσης νερού, επιτρέποντας στους πολίτες να εντοπίζουν ευκολότερα ασυνήθιστες μεταβολές.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας θα διαθέτει πιο ολοκληρωμένα στοιχεία για τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης και στον περιορισμό των απωλειών.

Πού θα εγκατασταθούν και πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες

Η αντικατάσταση των υδρομετρητών θα πραγματοποιείται σταδιακά. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των εργασιών στην περιοχή τους μέσα από ειδικό χάρτη που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη διεύθυνση https://ndlgo.org.cy/smartmeters/.

Την προμήθεια των 72.000 έξυπνων υδρομετρητών ανέλαβε η Cyta, βάσει σύμβασης που υπογράφηκε στις 29 Απριλίου 2026.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021 έως 2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.