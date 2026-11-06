Η Cyta συνεργάζεται με το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου να αξιοποιείται στα υφιστάμενα δωρεάν προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνει το ΚΕΠΑ. Μέσα από τα εν λόγω προγράμματα, η πρακτική στήριξη θα φτάσει σε περισσότερα άτομα τρίτης ηλικίας, τόσο στις πόλεις, όσο και σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Συνεργασία Cyta & ΚΕΠΑ: Πρακτική στήριξη για την τρίτη ηλικία στη χρήση κινητού και διαδικτύου
Η Cyta συνεργάζεται με το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου να αξιοποιείται στα υφιστάμενα δωρεάν προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνει το ΚΕΠΑ
Το υλικό αναπτύχθηκε από τη Cyta σε συνεργασία με το CYENS Centre of Excellence, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Συμπερίληψη (Digital Inclusion)». Περιλαμβάνει απλές, βήμα προς βήμα, οδηγίες, που βοηθούν άτομα με περιορισμένη εξοικείωση με την τεχνολογία να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο με μεγαλύτερη ευκολία και αυτοπεποίθηση. Με τη συνεργασία του ΚΕΠΑ, το υλικό περνά πλέον από τη δημιουργία στην ευρύτερη αξιοποίησή του, μέσα από οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης κατά τα έτη 2026 και 2027.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μία από τις τρεις δράσεις της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Συμπερίληψη» της Cyta, με στόχο τον περιορισμό των ψηφιακών ανισοτήτων. Απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, όπως νέους, άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές και άτομα με αναπηρία, ενώ η συγκεκριμένη δράση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και ανθρώπων με μικρότερη εξοικείωση με την τεχνολογία.
Για τη Cyta, η ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων σε ολόκληρη την Κύπρο έχει πραγματική αξία όταν όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τα αξιοποιούν. Γι’ αυτό επενδύει και σε δράσεις που βοηθούν περισσότερους πολίτες να έρθουν πιο κοντά με την τεχνολογία, ώστε να απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις που προσφέρει στην καθημερινή ζωή και να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή.
Τα προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούνται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
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