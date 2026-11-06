Τι γράφει ο τ/κ Τύπος: Φιντάν, Κυπριακό και προεκλογική περίοδος

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη), με τίτλο «Ο Χακάν Φιντάν έρχεται – Νέος οδικός χάρτης», χαρακτηρίζει κρίσιμη τη σημερινή επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο και αναφέρει ότι κατά τη διάρκειά της αναμένεται να καθοριστεί ο νέος οδικός χάρτης της Άγκυρας, πριν από την τριμερή συνάντηση της Δευτέρας. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η Τουρκία ενδέχεται να αλλάξει πολιτική στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα, αναφέρει ότι σήμερα καταβάλλεται στους συνταξιούχους επίδομα 40.000 ΤΛ.

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού), με τίτλο «Προειδοποίηση ασφάλειας από τη δικαιοσύνη», γράφει ότι οι Αλπέρ Γιλντιρίμ και Μουχάμεντ Αλ Καλάν, οι οποίοι έφτασαν από την Τουρκία ως μισθοφόροι εκτελεστές για να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη ένοπλη επίθεση κατά του ιδιοκτήτη καταστήματος αυτοκινήτων Ναζίμ Μπατμέογλου στη Λευκωσία, καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Οι Μουτλού Τορέ και Καντίρ Κιτσίκ, που προμήθευσαν όπλα στους εκτελεστές, καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στη δήλωση του «βουλευτή» του ΡΤΚ Ουρούν Σόλγιαλι, ο οποίος επέκρινε την αμνηστία που χορήγησε η «κυβέρνηση» σε 110 κατάδικους για εγκλήματα σεξουαλικής επίθεσης και εμπορίας προσώπων. Σε άλλο δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Χακάν Φιντάν φτάνει σήμερα στα κατεχόμενα.

Η «Κίπρις» (Κύπρος), με τίτλο «Κυβέρνηση του ΡΤΚ σημαίνει κρίση και χάος», μεταφέρει δήλωση του προέδρου του ΚΕΕ και «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος χαρακτήρισε «έργο εντυπωσιασμού/προπαγάνδας» τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτο κόμμα το ΡΤΚ. Είπε ότι ο «λαός» δεν ξεχνά τις προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες «κυβέρνησε» το ΡΤΚ και ότι «ΡΤΚ σημαίνει 100% χάος». Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη εργασίας στα κατεχόμενα ενόψει της τριμερούς συνάντησης. Σε άλλο θέμα, γράφει ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν μίλησε στο 17ο Συνέδριο του Βοσπόρου και δήλωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα παραιτηθούν ούτε από την ισότητα ούτε από την ασφάλεια.

Η «Γενί Ντουζέν» (Νέα τάξη), με τίτλο «Τέσσερα νέα σημεία διέλευσης στο τραπέζι», γράφει ότι στόχος της εκ του σύνεγγυς διπλωματίας της κ. Ολγκίν είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τη διάνοιξη οδοφραγμάτων πριν από την τριμερή συνάντηση της Δευτέρας. Η εφημερίδα δημοσιεύει χάρτη με τα τέσσερα σημεία και αναφέρει ότι συζητούνται η Μια Μηλιά και η Λουρουτζίνα, που προτάθηκαν από την τ/κ πλευρά, καθώς και ο δρόμος Ευρύχου–Φλάσσου, αντί των Κοκκίνων και της διαδρομής Αθηένου–Αγλαντζιάς που πρότεινε η ε/κ πλευρά. Σε άλλο δημοσίευμα, αναφέρει ότι καταστηματάρχες στην περιοχή Αράστα και στο Παντοπωλείο, στην εντός των τειχών κατεχόμενη Λευκωσία, διαμαρτυρήθηκαν για την αύξηση του κόστους, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και την αδιαφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ