EUC × EURES Career Academy 2026: Συνδέοντας ταλέντα με ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Μάλτα, την Ιταλία και την Κύπρο, η εκδήλωση θα προσφέρει πολύτιμη ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, τις ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και τις δυνατότητες διαβίωσης, εργασίας και κατάρτισης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ευρωπαϊκή Έκθεση Κινητικότητας και Σταδιοδρομίας, καθώς και ενημερωτικές και εξειδικευμένες παρουσιάσεις, με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές προοπτικές και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Ημέρα 1η | 1 Δεκεμβρίου 2026 – Ευρωπαϊκή Έκθεση Κινητικότητας και Σταδιοδρομίας

Η πρώτη ημέρα θα περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Έκθεση Κινητικότητας και Σταδιοδρομίας, την οποία θα φιλοξενήσει το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην έκθεση θα συμμετάσχουν σύμβουλοι EURES από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και διεθνείς εργοδότες, δίνοντας σε φοιτητές, αποφοίτους και άτομα που αναζητούν εργασία την ευκαιρία να επικοινωνήσουν άμεσα με εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, να γνωρίσουν καλύτερα τις εθνικές αγορές εργασίας και να αναπτύξουν πολύτιμες επαγγελματικές επαφές. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη, προσφέροντας πρακτική πληροφόρηση σε όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Ημέρα 2η | 2 Δεκεμβρίου 2026 – EURES Career Academy

Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί σε εξειδικευμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή κινητικότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. Μέσα από τις εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών και εκπροσώπων του EURES, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ένα ολοένα και πιο διεθνοποιημένο επαγγελματικό περιβάλλον.

Το EUC × EURES Career Academy 2026 αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, του δικτύου EURES, των εργοδοτών και των ατόμων που αναζητούν εργασία, καθώς και στην ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε φοιτητής που προετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας, απόφοιτος που αναζητά το επόμενο επαγγελματικό του βήμα ή άτομο που ενδιαφέρεται να εργαστεί στο εξωτερικό, η εκδήλωση θα σας προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις, να γνωρίσετε επαγγελματίες του χώρου και να ανακαλύψετε νέες προοπτικές για το μέλλον σας.

Σας προσκαλούμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2026, για να ανακαλύψετε τις ευκαιρίες που σας προσφέρει η Ευρώπη και να κάνετε το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σας πορεία!

Πρόγραμμα Εκδήλωσης