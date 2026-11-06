100 χρόνια ΑΠΟΕΛ: Στα γαλαζοκίτρινα το Δημαρχείο Λευκωσίας - Η ιστορία που ενώνει το σωματείο με την πρωτεύουσα

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χρονιά ορόσημο για το σωματείο, καθώς η Λευκωσία ετοιμάζεται να τιμήσει έναν οργανισμό που αποτελεί μέρος της ιστορίας, της κοινωνικής ζωής και της αθλητικής ταυτότητάς της.

Από ένα ζαχαροπλαστείο στην ιστορία της Λευκωσίας

Η αφετηρία βρίσκεται στην οδό Λήδρας, εκεί όπου στις 8 Νοεμβρίου 1926, σε ζαχαροπλαστείο του Χαράλαμπου Χατζηιωάννου, συγκεντρώθηκαν περίπου 40 άτομα και αποφάσισαν την ίδρυση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελλήνων Λευκωσίας, γνωστού αρχικά ως ΠΟΕΛ. Δύο χρόνια αργότερα, με την προσθήκη του όρου «Αθλητικός», διαμορφώθηκε η ονομασία ΑΠΟΕΛ. Ακριβως έναν αιώνα μετά, η οδός Λήδρας εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το σωματείο, αφού είναι η περιοχή όπου γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσής του διατηρεί τη θέση της στη συλλογική μνήμη των φίλων του, ενώ εκεί βρίσκεται και ο κεντρικός σύνδεσμος των οπαδών του.

Το Δημαρχείο που φιλοξένησε τον ΑΠΟΕΛ

Λιγότερο γνωστή είναι η ιστορία του ίδιου του Δημοτικού Μεγάρου. Το κτίριο, το οποίο σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας πάνω από την Πλατεία Ελευθερίας, είχε αρχικά διαφορετική χρήση. Ανεγέρθηκε το 1930 και λειτούργησε ως οικογενειακό καμπαρέ με την ονομασία «Λούνα Παρκ». Στη συνέχεια φιλοξένησε τα γραφεία του ΑΠΟΕΛ, προτού περάσει στη χρήση του Δήμου Λευκωσίας το 1944.

Η φωταγώγησή του - οπως και της Πλατείας Ελευθερίας-, αποκτά, συνεπώς, έναν συμβολισμό που υπερβαίνει την επετειακή περίσταση. Η πρόταση για τη φωταγώγηση του Δημοτικού Μεγάρου και της Πλατείας Ελευθερίας στα γαλαζοκίτρινα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, καθώς μόνο τα μέλη της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ δεν υπερψήφισαν την πρόταση. Με αφορμή λοιπόν την πλέον λαμπρή ημέρα για την λευκωσιατικη ομαδα , η πρωτεύουσα ετοιμάζεται έτσι να φωτίσει δύο σημεία με ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.





Η γιορτή στο ΓΣΠ

Aνακοίνωση εξέδωσε ο ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας ενημερώνει για το πρόγραμμα της Κυριακής (08/11), καθώς θα γιορτάσει τα 100χρονα στο παιχνίδι με τον Άρη.

Αναλυτικά: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ – ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ!

Η μεγάλη επετειακή γιορτή αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΑΠΟΕΛ – Άρης!

Μια φαντασμαγορική εκδήλωση που θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον του Θρύλου. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα της Κύπρου, μέσα σε κλίμα σεβασμού, συγκίνησης και τιμής για την ιστορία και τους ανθρώπους που την έγραψαν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Βραβεύσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία του ΑΠΟΕΛ.

• Εντυπωσιακό Drone Show με 500 drones.

• Ειδικά εφέ και πυροτεχνήματα.

• Την ανάκρουση του Ύμνου του Θρύλου.

Παρελθόν, παρόν και μέλλον συναντώνται στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ!

Μένουμε στις θέσεις μας και γιορτάζουμε όλοι μαζί έναν αιώνα ιστορίας, δόξας και περηφάνιας!

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΕΛ. ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ