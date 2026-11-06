Τη θέση ότι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ακόμη ότι η αναγνώριση των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού «λαού» —της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του— είναι πρωταρχική προϋπόθεση για μια δίκαιη και διαρκή λύση.
Φιντάν: «Τα δύο κράτη η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό» – Επιμένει σε κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων αποτελεί προϋπόθεση για δίκαιη και διαρκή λύση.
Η ανάρτηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης εργασίας του στα κατεχόμενα, την οποία ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε εξαιρετικά παραγωγική. Όπως έγραψε, η Τουρκία δίνει σταθερά προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.
«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας, ώστε να οικοδομήσουν το μέλλον τους ελεύθερα, με ασφάλεια και ευημερία», σημείωσε.
Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψη τις νόμιμες προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων και τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί.
Αναφερόμενος στη θέση της Τουρκίας, ο κ. Φιντάν είπε ότι, σύμφωνα με το όραμα που εξέφρασε εκ νέου ο Πρόεδρος της χώρας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού «λαού» σε κάθε πλατφόρμα και να ενισχύει την αλληλεγγύη της με την «τδβκ» σε όλους τους τομείς.
Ευχαρίστησε τους Τουρκοκύπριους για τη θερμή φιλοξενία τους και τους συνεχάρη εκ των προτέρων για την 43η επέτειο από την ίδρυση της «τδβκ», στις 15 Νοεμβρίου.
Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε επίσης ότι συναντήθηκε με τους Τουφάν Έρχιουρμαν, Ουνάλ Ουστέλ και Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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