«Μου έδωσαν τη σορό άλλου ανθρώπου» – Σοβαρές καταγγελίες πατέρα θύματος του ναυαγίου στην Κερύνεια

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο «δικαστήριο», οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας» πραγματοποιεί πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα, μέρα και νύχτα, ενώ ομάδες της «αστυνομίας» διεξάγουν καθημερινά έρευνες κατά μήκος των ακτών για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοουμένου, ενός τρίχρονου κοριτσιού.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι, βάσει της απάντησης που έλαβε από την Türk Loydu, θα εξεταστούν οι ευθύνες των υπευθύνων του πλοίου. Αφού προσδιοριστούν τα καθήκοντα του πληρώματος και εξεταστούν τα διεθνή πιστοποιητικά του, θα αποσαφηνιστεί για ποια αδικήματα ενδέχεται να ευθύνονται οι ύποπτοι.

Τα έγγραφα που έλαβε το προσωπικό του πλοίου θα εξεταστούν στο πλαίσιο των βασικών συμβάσεων και θα αντιπαραβληθούν με τα γεγονότα και τις καταθέσεις που συλλέχθηκαν. Μετά τους ελέγχους, θα συγκριθούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες του πληρώματος και θα διαμορφωθούν ανάλογα οι κατηγορίες σε βάρος των υπόπτων, αναφέρθηκε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι, κατά την ανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 11 συνεδριάσεις, οι έρευνες δεν έγιναν από τους αναγκαίους ειδικούς. Ανέφερε ότι η μέχρι στιγμής έρευνα δεν έχει αποκαλύψει την αιτία της βύθισης και ότι τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα έγκρισης κλάσης που εξέδωσε η Türk Loydu είχαν παραδοθεί στην «αστυνομία» από την αρχή της έρευνας, αλλά δεν εξετάστηκαν.

Ο δικηγόρος είπε ακόμη ότι υπάρχει έκθεση που καταγράφει την αιτία της βύθισης, η οποία επίσης δεν εξετάστηκε. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ναυτικοί διαθέτουν ναυτικό φυλλάδιο και ότι τα μέλη του πληρώματος είχαν τα κατάλληλα προσόντα για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Υποστήριξε επίσης ότι στις 27 Ιουνίου άτομο από το «τμήμα λιμένων» επιθεώρησε το πλοίο. Για τις 30 Αυγούστου, ανέφερε ότι το VDR λειτουργούσε και ότι η υποπλοίαρχος είχε ενημερώσει πως η συσκευή ήταν σε λειτουργία, καθώς και ότι ενημέρωσε σχετικά όλο το πλήρωμα.

Στο μεταξύ, η ηλεκτρονική εφημερίδα Οζγκιούρ δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Μου έδωσαν τη σορό άλλου ανθρώπου λέγοντας ότι είναι ο γιος μου». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γκιοκμέν Γκιονούλ, πατέρας του 20χρονου φοιτητή Οζγκιούρ Γκιονούλ, ο οποίος πνίγηκε στο ναυάγιο της 30ής Αυγούστου, επέστρεψε στην Κύπρο επειδή θεωρεί ότι η σορός που του παρέδωσαν οι αρχές του ψευδοκράτους δεν ανήκει στον γιο του. Η σορός είχε εντοπιστεί 35 ημέρες μετά την τραγωδία, στις 4 Οκτωβρίου, και η ταφή έγινε στη Μερσίνη.

Ο Γκιονούλ είπε στην Οζγκιούρ ότι, κατά την αναγνώριση των σορών, οι οικογένειες είχαν προειδοποιηθεί να μην κοιτάξουν, καθώς τα σώματα είχαν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος, ωστόσο, θέλησε να κοιτάξει και είδε ορισμένα σημεία που παρέμεναν ακέραια. Καθώς δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση του προσώπου και είχε αμφιβολίες, πήγε στην «αστυνομία» του ψευδοκράτους και ζήτησε να δει φωτογραφίες της σορού που, όπως του είχαν πει, ανήκε στον γιο του. Οι φωτογραφίες τού δόθηκαν.

Ο πατέρας διαπίστωσε ότι η σορός που του παραδόθηκε διέφερε σημαντικά από εκείνη στις φωτογραφίες. Αφού υπέβαλε αίτηση για εκταφή στην Τουρκία μέσω της τουρκικής «πρεσβείας» στα κατεχόμενα, δήλωσε: «Η σορός στις φωτογραφίες που μου έδειξαν δεν είναι η ίδια με τη σορό που μου δόθηκε. Πώς γίνεται αυτό; Είπαν “επειδή έτσι κι αλλιώς κανείς δεν κοιτάζει, ας δώσουμε όποιον τύχει;” Θα ανοίξει ο τάφος και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο Γκιονούλ ζήτησε να διευκρινιστούν τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτοποίηση και την παράδοση των λειψάνων. Όπως ανέφερε, είχε γίνει εξέταση DNA και στις 6 Οκτωβρίου τού παραδόθηκε η σορός με την ενημέρωση ότι ανήκε στον γιο του.

Πηγή: ΚΥΠΕ