Οργισμένη αντίδραση για περιστατικό που σημειώθηκε κατά την τελευταία συνεδρία της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού εκφράζει ο πρόεδρος της Επιτροπής και δημοτικός σύμβουλος, Μιχάλης Μιχαήλ, κάνοντας λόγο για σοβαρές υπόνοιες απόπειρας παραπλάνησης των μελών της σχετικά με αίτημα χορηγίας προς μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
Δήμος Λεμεσού: Ο Μιχάλης Μιχαήλ καταγγέλλει απόπειρα παραπλάνησης της Πολιτιστικής Επιτροπής με αίτημα χορηγίας σε ΜΚΟ
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μιχαήλ αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Πολιτιστικής Επιτροπής.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μιχαήλ αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Πολιτιστικής Επιτροπής. Όπως υποστηρίζει, ο υπεύθυνος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών φέρεται να επιχείρησε να εξασφαλίσει θετική εισήγηση προς την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χορηγίας σε ΜΚΟ, του οποίου, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε ιδρυτής.
Ο κ. Μιχαήλ αναφέρει ότι, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων για την ταυτότητα και τα στοιχεία του οργανισμού, ο συγκεκριμένος λειτουργός φέρεται να δήλωνε ότι δεν τον γνώριζε.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Πολιτιστική Επιτροπή προχώρησε σε διερεύνηση του θέματος, εντοπίζοντας στοιχεία που, κατά τον πρόεδρό της, δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες για απόπειρα παραπλάνησής της.
Ο δημοτικός σύμβουλος ζητά ουσιαστική παρέμβαση, επικαλούμενος τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας των χρημάτων των δημοτών. Τονίζει, παράλληλα, ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια για την πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Λεμεσού και διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε πρακτικές που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή διαχείριση των δημοτικών πόρων.
«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός προς τους Λεμεσιανούς είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.
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