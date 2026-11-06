Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι της Λουρουτζίνας για χαρακώματα που έσκαψε ο τουρκικός στρατός - Απέκλεισαν δρόμους με γεωργικά μηχανήματα (βίντεο)

Οι κάτοικοι αντέδρασαν, προχωρώντας σε αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί στο χωριό, με τα οχήματά τους, προκειμένου να εμποδίσουν τη συνέχιση των εργασιών. Από την κινητοποίηση σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η τ/κ εφημερίδα Γενί Ντουζέν από την περιοχή, μετά τον αποκλεισμό, τα στρατιωτικά συνεργεία ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρύνουν τα οχήματά τους, διαβεβαιώνοντας ότι οι εργασίες θα διακόπτονταν.

Ωστόσο, οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τερμάτιζαν τη διαμαρτυρία τους προτού μεταβούν στην περιοχή αρμόδιοι και δώσουν εξηγήσεις για τις εργασίες και τις επιπτώσεις τους στις γεωργικές εκτάσεις.

Μετά την επιμονή των κατοίκων, οι στρατιωτικές εργασίες σταμάτησαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο διοικητής της μεραρχίας θα επισκεφθεί το χωριό τη Δευτέρα, προκειμένου να συναντηθεί με τους κατοίκους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε καθώς οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις παρεμβάσεις σε εκτάσεις που χρησιμοποιούν για τις γεωργικές και παραγωγικές τους δραστηριότητες.