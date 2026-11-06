Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ Δ΄, μέλος της ιστορικής οικογένειας Ροκφέλερ και πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.
Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ: Ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική
Ο επί τρεις δεκαετίες γερουσιαστής και μέλος της ιστορικής οικογένειας Ροκφέλερ άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική πολιτική, με έμφαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική πολιτική.
Ο Ροκφέλερ υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα κυρίως σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της πρόσβασης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και υποστήριξε πρωτοβουλίες που στόχευαν στη βελτίωση του κοινωνικού κράτους.
Παράλληλα, υπήρξε έντονος επικριτής της διαχείρισης του πολέμου στο Ιράκ από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Ου. Μπους, ασκώντας επανειλημμένα δημόσια κριτική στις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.
Αν και προερχόταν από μία από τις πλουσιότερες και πιο επιδραστικές οικογένειες της αμερικανικής ιστορίας, ο Τζέι Ροκφέλερ ανέπτυξε πολιτική ταυτότητα που συνδέθηκε κυρίως με κοινωνικά ζητήματα και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα μέσω της Washington Post, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς πολιτικής διαδρομής που σημάδεψε τη σύγχρονη αμερικανική πολιτική σκηνή.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.