Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ: Ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος που αφιέρωσε τη ζωή του στην πολιτική

Ο Ροκφέλερ υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα κυρίως σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης της πρόσβασης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και υποστήριξε πρωτοβουλίες που στόχευαν στη βελτίωση του κοινωνικού κράτους.

Παράλληλα, υπήρξε έντονος επικριτής της διαχείρισης του πολέμου στο Ιράκ από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Ου. Μπους, ασκώντας επανειλημμένα δημόσια κριτική στις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αν και προερχόταν από μία από τις πλουσιότερες και πιο επιδραστικές οικογένειες της αμερικανικής ιστορίας, ο Τζέι Ροκφέλερ ανέπτυξε πολιτική ταυτότητα που συνδέθηκε κυρίως με κοινωνικά ζητήματα και με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα μέσω της Washington Post, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς πολιτικής διαδρομής που σημάδεψε τη σύγχρονη αμερικανική πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ