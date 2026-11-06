Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου: Εκδόθηκε NAVTEX για το GSI – Ξεκινούν από σήμερα οι έρευνες με το Abeille Marengo, το βλέμμα στην Άγκυρα

Με την έκδοση NAVTEX, η Ελλάδα δρομολογεί την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» αναμένεται να αποπλεύσει σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, από το Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις 6 Μαρτίου 2027.

Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται να αναχωρήσει μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει ήδη αποστείλει τις σχετικές συντεταγμένες στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η έκδοση της NAVTEX αποτελεί το επόμενο βήμα για την επανεκκίνηση των εργασιών του έργου.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το «Abeille Marengo» θα ενημερώσει τις παράκτιες χώρες για την έναρξη των ερευνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση της Τουρκίας, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλάβει τη θέση της ότι απαιτείται προηγούμενη άδειά της για τη διεξαγωγή των εργασιών.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η έκδοση τουρκικής NAVTEX, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει απάντηση από την Αθήνα με αντί-NAVTEX, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις μέσω ασυρμάτου. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η επανέναρξη των ερευνών θα συνοδευτεί από ένταση στην περιοχή, όπως είχε συμβεί το 2024, όταν η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων είχε οδηγήσει στην αναστολή των εργασιών.

Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανήκει στην Ελλάδα.