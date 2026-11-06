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Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας – Έκκληση της Αστυνομίας για προσοχή
Κοινωνία

Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας – Έκκληση της Αστυνομίας για προσοχή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Συσσώρευση νερού και στις δύο κατευθύνσεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και αναμμένα φώτα πορείας.

Προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών έχει συσσωρευτεί νερό και στις δύο κατευθύνσεις.

Η Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της γύρω στις 15:00 την Παρασκευή, κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας. Όπως σημειώνει, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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