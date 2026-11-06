Στην προεδρία του Λαογραφικού Ομίλου Γεροσκήπου Αφροδίτη Άννα Τσέλεπου

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, αποφασίστηκε η συνέχιση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς όλα τα μέλη του παρέμειναν στις θέσεις τους. Η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Είναι ταυτόχρονα μια αναγνώριση της μέχρι σήμερα προσφοράς, της συλλογικής προσπάθειας και της αφοσίωσης όλων όσοι εργάζονται με αγάπη για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα μέλη του Ομίλου για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη συμμετοχή τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο το έργο μας. Με ενότητα, συνεργασία, όραμα και αγάπη για την παράδοση και την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας ταυτότητας συνεχίζουμε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού Ομίλου Γεροσκήπου: Πρόεδρος : Άννα Τσέλεπου . Αντιπρόεδρος : Έφη Τρύφωνος Σκουφαρίδου. Γραμματέας : Σταύρη Λοιζίδου. Ταμίας : Αρέστης Κωσταντίνου. Βοηθ.Ταμία: Βάσω Βασιλείου Σοφοκλέους. Σύμβουλος: Ηρόδοτος Εύζωνας. Σύμβουλος: Χαράλαμπος Νικολαίδης. Σύμβουλος: Μόδεστος Μοδέστου. Σύμβουλος: Άντρια Καραμάνη.