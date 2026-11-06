Τους έπιασαν επ' αυτοφώρω στον δρόμο Αστρομερίτη–Κουτραφά - Χειροπέδες σε πέντε για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Στη σύλληψη πέντε προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης υποβοήθησης παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαθρεμπορίου μεταναστών και άλλων συναφών αδικημάτων.
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Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διατάγματα επταήμερης κράτησης τους.
Συγκεκριμένα, γύρω στα μεσάνυχτα σήμερα, μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής, κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης περιπολίας, εντόπισαν ένα όχημα να βρίσκεται σταθμευμένο στον δρόμο Αστρομερίτη – Κουτραφά.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν δύο πρόσωπα έξω από το όχημα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους ταξιδιωτικές βαλίτσες, ενώ εντός του οχήματος βρίσκονταν ακόμη δύο πρόσωπα.
Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 53, 43, 32 και 26 ετών, είχαν εισέλθει στις ελεύθερες περιοχές από σημείο των κατεχομένων.
Ως εκ τούτου, συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη επίσης ο 51χρονος οδηγός του οχήματος, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διατάγματα επταήμερης κράτησης τους.
Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
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