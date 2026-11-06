Αντιδρά η ΙΣΟΤΗΤΑ για τις άδειες ασθενείας – Ζητά ελέγχους και ενίσχυση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών

Η συντεχνία αναφέρει ότι τάσσεται κατηγορηματικά κατά της κατάχρησης. Ζητά να διερευνώνται οι περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις και να επιβάλλονται συνέπειες τόσο στον υπάλληλο όσο και στον ιατρό που υπογράφει ψευδές πιστοποιητικό.

Επικαλούμενη τα στοιχεία του δημοσιεύματος, αναφέρει ότι λιγότεροι από ένας στους δέκα δημόσιους υπαλλήλους, συνολικά 960, ξεπέρασαν τις 42 ημέρες άδειας ασθενείας που προβλέπουν οι Κανονισμοί. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, σημειώνει, η παράταση εγκρίθηκε από Ιατροσυμβούλιο.

Για τις αναφορές περί αυξημένων αδειών ασθενείας στο Τμήμα Φυλακών, στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, η ΙΣΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι πρόκειται για «τρεις από τις εξαιρετικά δύσκολες δουλειές της δημόσιας υπηρεσίας». Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι εκεί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη βία, την ψυχική κρίση, κακοποιημένα παιδιά και οικογένειες σε απόγνωση. «Τα ποσοστά τους είναι προειδοποίηση για τις συνθήκες, όχι κατηγορία για τους ανθρώπους», σημειώνει.

Κατά τη συντεχνία, στόχος του δημοσιεύματος είναι «να γίνει ύποπτη η άδεια ασθενείας και ένοχη η συνδικαλιστική προστασία», ώστε οι προτεινόμενοι Κανονισμοί του Υπουργείου να παρουσιαστούν ως λύση για μια κατάχρηση που, όπως υποστηρίζει, κανείς δεν μέτρησε.

Επικαλούμενη διεθνείς έρευνες, η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι στους Βρετανούς δημόσιους υπαλλήλους οι υψηλές απαιτήσεις, ο περιορισμένος έλεγχος στις αποφάσεις, η χαμηλή στήριξη και η ανισορροπία μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής προέβλεπαν ψυχικές διαταραχές. Αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθηκών Εργασίας του 2024, η Κύπρος καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης στην Ευρώπη. Σχεδόν το 44% των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται σωματικά εξαντλημένο πάντα ή τις περισσότερες φορές, έναντι 28% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συντεχνία σημειώνει ακόμη ότι η υποστελέχωση και η κακή διοίκηση επιβαρύνουν την υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται, οι άδειες ασθενείας με ιατρικό πιστοποιητικό σε Φινλανδούς δημοτικούς υπαλλήλους ήταν 2,17 φορές περισσότερες μετά από μεγάλες περικοπές προσωπικού σε σύγκριση με μικρές περικοπές. Για όσους διατήρησαν τη θέση τους, η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα μετά από μεγάλες περικοπές ήταν διπλάσια σε σχέση με όσους δεν επηρεάστηκαν από περικοπές. Αναφέρει, επίσης, ότι μετά-ανάλυση συνέδεσε την καλή ηγεσία με 27% λιγότερες άδειες ασθενείας και με λιγότερες από τις μισές συντάξεις αναπηρίας.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ζητά ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αδειών ασθενείας, διασυνδεδεμένο με το ΓεΣΥ και με πλήρη προστασία των δεδομένων υγείας, καθώς και έγκαιρη σύγκληση των Ιατροσυμβουλίων. Ζητά ακόμη τη διερεύνηση κάθε ιατρού που εκδίδει ψευδή πιστοποιητικά και τη δημιουργία υπηρεσίας ιατρικής της εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, με σταδιακή επάνοδο και προσαρμοσμένα καθήκοντα για όσους επιστρέφουν από σοβαρή ασθένεια.

Παράλληλα, ζητά να στελεχωθούν άμεσα, κατά προτεραιότητα, το Τμήμα Φυλακών, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Προτείνει την εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε κάθε υπηρεσία, στο πλαίσιο της γραπτής εκτίμησης κινδύνων που απαιτεί ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, καθώς και αξιοκρατία στην επιλογή των ηγεσιών και αξιολόγηση των προϊσταμένων για τον τρόπο διαχείρισης του προσωπικού τους.

Τέλος, ζητά διάλογο για τους Κανονισμούς με όλες τις συντεχνίες και στη βάση δεδομένων, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή να μην πλήξει καμία ρύθμιση τους σοβαρά ασθενείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ