Μελανσόν: Προτείνει την έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ – Στο προεκλογικό του πρόγραμμα και η κρατικοποίηση των αμυντικών κολοσσών

Το πρόγραμμα, έκτασης 222 σελίδων, δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή και προβλέπει αρχικά την άμεση αποχώρηση της Γαλλίας από τη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ και, σε δεύτερο στάδιο, τη σταδιακή αποχώρησή της από την ίδια τη Συμμαχία.

Παράλληλα, το κόμμα απορρίπτει την απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, χαρακτηρίζοντάς την «φόρο υποτέλειας».

Το πρόγραμμα διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μια κυβέρνηση υπό τον Μελανσόν θα εξακολουθήσει να παρέχει συνδρομή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση των ευρωπαϊκών συνθηκών. Η θέση αυτή συνάδει με προηγούμενες δηλώσεις του Γάλλου πολιτικού στο Politico.

Η άμυνα και οι σχέσεις με την Ουκρανία

Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται το τελευταίο διάστημα φέρνουν τον Μελανσόν στη δεύτερη θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, κατά τις οποίες θα αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν.

Με βάση το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας, οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο θα αναμετρηθούν στον δεύτερο. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι η αναμέτρηση του Μελανσόν με την ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης τάσσεται υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την ενοποιημένη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ.

Σε αντίθεση με το κόμμα της Λεπέν, η «Ανυπότακτη Γαλλία» δεν προτείνει ρητά τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Αντίθετα, υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, με οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να βασίζεται σε εγγυήσεις συλλογικής ασφάλειας, τόσο μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών όσο και με τη συμμετοχή της υπόλοιπης Ευρώπης.

Κρατικοποιήσεις και επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία

Η πρόταση για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ συνοδεύεται από σχέδια για αυστηρότερη ρύθμιση του τομέα των εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων και των πυρηνικών όπλων.

Το κόμμα αντιτίθεται επίσης στην κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα και προτείνει το κλείσιμο του διαστημικού κέντρου του ΝΑΤΟ στην Τουλούζη. Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι η Γαλλία πρέπει να ενισχύσει τις δικές της δυνατότητες για τη διασφάλιση της κυριαρχίας της, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει ακόμη και την απόκτηση διαστημικού λεωφορείου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της γαλλικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, με αναφορές στο πρόγραμμα επαναχρησιμοποιούμενου διαστημικού σκάφους Vortex της Dassault Aviation.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων, όπως οι επικοινωνίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών και η εφοδιαστική αλυσίδα, τομείς στους οποίους η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ. «Η παραγωγή τους πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά το πρόγραμμα.

Παράλληλα, η «Ανυπότακτη Γαλλία» επιδιώκει την κρατικοποίηση ορισμένων από τις σημαντικότερες αμυντικές βιομηχανίες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ArianeGroup.

Σύμφωνα με δηλώσεις βουλευτή του κόμματος στο Politico, αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα αναλυτικότερο πρόγραμμα, με ειδική εστίαση στην αμυντική πολιτική.