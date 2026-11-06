Νέα τουρκική αντι-NAVTEX κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας – Αμφισβητεί τις έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο EMC

Η NAVTEX 1100/26 εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου από τον σταθμό της Αττάλειας, ως απάντηση στην κυπριακή NAVTEX MA86-337/26. Η κυπριακή οδηγία αφορά γεωφυσικές έρευνες από το ερευνητικό σκάφος «Kobi Ruegg» για το έργο υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου East to Med Corridor (EMC), που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα.

Οι έρευνες έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην αντι-NAVTEX, η Άγκυρα χαρακτηρίζει την κυπριακή οδηγία προϊόν «μη εξουσιοδοτημένου σταθμού» και υποστηρίζει ότι η περιοχή υπάγεται στη ζώνη αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX.

Επικαλείται επίσης τις συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.

Η τουρκική ανακοίνωση αναφέρεται και στην ονομασία «Κύπρος» που περιλαμβάνεται στην κυπριακή NAVTEX. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η ονομασία δεν ταυτίζεται με το κράτος που ιδρύθηκε το 1960.

Προσθέτει ότι η χρήση της δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως και της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης του 1960.

«Οι προσπάθειες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου να νομιμοποιήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της μέσω της NAVTEX MA86-337/26 είναι άκυρες και δεν έχουν γίνει ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

Η αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Με την κίνηση αυτή, η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και αμφισβητεί τόσο την αρμοδιότητα της Λευκωσίας στην περιοχή όσο και τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί τα σχετικά δικαιώματα χωρίς τουρκικές αντιρρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ