Απειλή για βόμβα σε πτήση προς Λάρνακα: Η Αστυνομία δίνει το χρονικό της υπόθεσης - Κινητοποιήθηκαν πυροτεχνουργοί και αστυνομικοί σκύλοι

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το μεσημέρι ενημερώθηκε ότι σε αεροδρόμιο ευρωπαϊκής χώρας είχε ληφθεί ηλεκτρονικό μήνυμα με απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν πτήσεις προς και από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Ένα από τα αεροσκάφη που αφορούσε η απειλή είχε προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τεθούν σε επιφυλακή.

Σε απομονωμένο χώρο το αεροσκάφος

Το αεροσκάφος αφίχθηκε στη Λάρνακα γύρω στις 2:00 το απόγευμα και στάθμευσε σε απομονωμένο χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών και του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων της ΜΜΑΔ, καθώς και μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε επιλήψιμο, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Στο φόντο των απειλών σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αναστάτωσης που προκαλούν τις τελευταίες ημέρες απειλές για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Όπως είχε μεταδοθεί νωρίτερα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διερευνά νέες απειλές που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όπου ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η λειτουργία του.

Την Πέμπτη, αντίστοιχες απειλές είχαν προκαλέσει αναστάτωση σε δεκάδες ευρωπαϊκές πτήσεις, με ορισμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν έκτακτες προσγειώσεις και άλλα να συνοδεύονται από μαχητικά.

Προς το παρόν, η κυπριακή Αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει από ποιο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο προερχόταν η πτήση που έφθασε στη Λάρνακα ούτε εάν η συγκεκριμένη απειλή συνδέεται με τα περιστατικά που διερευνώνται στην Κοπεγχάγη.