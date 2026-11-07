Θα ξεπαγιάσουμε! Βουτιά της θερμοκρασίας και κρύες νύχτες τι επόμενες ημέρες - Αναλυτικά η πρόγνωση

Το Σάββατο σημειώθηκαν βροχές στις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές του Τροόδους και στην περιοχή των Λευκάρων. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, τα φαινόμενα ενδέχεται να εξελιχθούν σε καταιγίδες μέχρι το βράδυ, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος.

Την Κυριακή δεν αποκλείεται να σημειωθεί σύντομη βροχή στα ορεινά. Από την Κυριακή έως και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές νεφώσεις.

Το βράδυ της Τρίτης προβλέπονται βροχές στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με πιθανότητα βροχών στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Η ψυχρή αέρια μάζα θα ρίξει τη θερμοκρασία κατά δύο με τρεις βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 18 με 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια, ενώ το βράδυ στα ορεινά θα είναι περίπου 3 με 4 βαθμοί.

Οι ημέρες και οι νύχτες της Κυριακής και της Δευτέρας αναμένεται να είναι ψυχρές. Μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει και να επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός είπε ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δεν περιλαμβάνει φαινόμενα που να εμπίπτουν στο πεδίο των προειδοποιήσεων του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ