Νέα μουσική παρέα στην Πάφο Ξεκίνησε η Παιδική Χορωδία του Δήμου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της χορωδιακής μουσικής, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει τη δημιουργία, την έκφραση, τη συνεργασία και τη χαρά της μουσικής.

Τους γονείς και κηδεμόνες καλωσόρισε ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, Γιώργος Πίτρος, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό με αφορμή την έναρξη της νέας χορωδιακής προσπάθειας. Στη συνέχεια, η μαέστρος Χρίστια Κωμοδρόμου παρουσίασε στα παιδιά τη νέα μουσική ομάδα και μίλησε για τη χαρά του να τραγουδά κανείς μαζί με άλλους.

Ακολούθησε προσωπική γνωριμία με κάθε παιδί και οι πρώτες φωνητικές δοκιμές, μέσα από τις οποίες οι μικροί συμμετέχοντες άρχισαν να εξερευνούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής.

Η συμμετοχή σε μια παιδική χορωδία δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση τραγουδιών. Μέσα από τη μουσική, τα παιδιά καλλιεργούν τη μουσική αντίληψη, την ακρόαση, τη συγκέντρωση και τη μνήμη, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, την ομαδικότητα και τον αλληλοσεβασμό.

Η χορωδιακή εμπειρία δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να ακούν το ένα το άλλο, να συνεργάζονται και να μοιράζονται τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας. Το μουσικό ταξίδι της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Πάφου μόλις ξεκίνησε και η ομάδα παραμένει ανοιχτή σε νέες φωνές. Πρόσκληση απευθύνεται από το Δ.Πάφου σε όλα τα παιδιά ηλικίας 8–13 ετών, ακόμη και σε εκείνα που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με τη μουσική ή διστάζουν να τραγουδήσουν μπροστά σε άλλους.

Αυτό που χρειάζεται πριστίθεται ,είναι η καλή διάθεση, η περιέργεια και η επιθυμία για μια νέα δημιουργική εμπειρία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους διοργανωτές «Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή. Και όταν οι φωνές ενώνονται, γεννιέται η μουσική!». Παιδική Χορωδία Δήμου Πάφου Ηλικίες: 8–13 ετών Πρόβες: Κάθε Σάββατο, 11:00–12:00 Χώρος: Οίκημα Φιλαρμονικής Δήμου Πάφου