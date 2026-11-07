Μεγάλη ποσότητα αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι Αρχές σε όχημα 30χρονου Τουρκοκύπριου στην επαρχία Λάρνακας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στην κατάσχεσή τους.
«Έπιασε λαβράκι» το Τελωνείο: Μεγάλο φορτίο λαθραίων καπνικών στη Λάρνακα - Βρέθηκαν 200 κούτες τσιγάρων και 54 κιλά καπνού σε όχημα 30χρονου
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου και Νήσου, όπου μεταφέρθηκε το όχημα, οι τελωνειακοί λειτουργοί καταμέτρησαν και κατάσχεσαν συνολικά 200 κούτες τσιγάρων, των 200 τεμαχίων η καθεμία, καθώς και 54 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, έπειτα από ενημέρωση του Τμήματος Τελωνείων από μέλη της Δ.Α.Ο.Ε. και της Υ.Π.Ε.Ε. της Αστυνομίας, μετά από έρευνα στο όχημα του 30χρονου.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου και Νήσου, όπου μεταφέρθηκε το όχημα, οι τελωνειακοί λειτουργοί καταμέτρησαν και κατάσχεσαν συνολικά 200 κούτες τσιγάρων, των 200 τεμαχίων η καθεμία, καθώς και 54 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο.
Χωρίς προειδοποιήσεις και κωδικούς ασφαλείας
Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, οι συσκευασίες των καπνικών προϊόντων δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα, απουσίαζαν τόσο το χαρακτηριστικό ασφαλείας όσο και ο μοναδικός κωδικός ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.
Ο 30χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή του για δύο ημέρες.
Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα οδηγηθούν στην προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.
Την υπόθεση διερευνά περαιτέρω ο Τομέας Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και την Υ.Π.Ε.Ε. της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές.
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