Πετρελαιοφόρο τάνκερ έπιασε φωτιά μετά την πρόσκρουσή του σε ναυτική νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού του Ιράν που μεταδόθηκε σήμερα από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ιρανικά ΜΜΕ: Τάνκερ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στο Ορμούζ
Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο έπιασε φωτιά, αφού προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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