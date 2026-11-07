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Κοινωνία

Βαρύ πένθος για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη: Απεβίωσε ο πατέρας του Φίλιππος - Συγκινεί η ανάρτηση του βουλευτή

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει, πως «Ήμουν πάντα περήφανος όταν μου μιλούσαν για την εντιμότητα σου, την αφοσίωση στο δημόσιο καθήκον, τους δικαστικούς αγώνες σου για αξιοκρατία στο δημόσιο».

Σε ηλικία 86 ετών, απεβίωσε ο πατέρας του προέδρου κινήματος «ΑΛΜΑ» και βουλευτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Φίλιππος Μιχαηλίδης. Με ανάρτηση του ο βουλευτής, μεταξύ άλλων αναφέρει Παπά μου ήσουν αυτός που έμαθες τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να λένε «σε αγαπώ», ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός ΠΑΤΕΡΑΣ.».

Σημειώνει δε, πως «Ήμουν πάντα περήφανος όταν μου μιλούσαν για την εντιμότητα σου, την αφοσίωση στο δημόσιο καθήκον, τους δικαστικούς αγώνες σου για αξιοκρατία στο δημόσιο».

 

 

#ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

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