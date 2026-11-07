Βαρύ πένθος για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη: Απεβίωσε ο πατέρας του Φίλιππος - Συγκινεί η ανάρτηση του βουλευτή

Σημειώνει δε, πως «Ήμουν πάντα περήφανος όταν μου μιλούσαν για την εντιμότητα σου, την αφοσίωση στο δημόσιο καθήκον, τους δικαστικούς αγώνες σου για αξιοκρατία στο δημόσιο».

Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο να μεγαλώσει με αγάπη έχοντας γονείς δύο υπέροχους ανθρώπους. Παπά μου ήσουν αυτός που έμαθες τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να λένε «σε αγαπώ», ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός ΠΑΤΕΡΑΣ. Ήμουν πάντα περήφανος όταν μου μιλούσαν για την εντιμότητα σου, την αφοσίωση στο δημόσιο καθήκον, τους δικαστικούς αγώνες σου για αξιοκρατία στο δημόσιο. Σε μία εβδομάδα θα έκλεινες τα 86. Βιαζόσουν όμως να φύγεις. Ένιωθες να έρχεται το τέλος και ζητούσες τη λύτρωση από το κρεβάτι του πόνου. Λυτρώθηκες. Η μάμα, που σε αγαπούσε τόσο βαθιά, σε περιμένει. Τουλάχιστον θα έχει πλέον εσένα. Θα σε αγαπώ πάντα. Θα σας αγαπώ και τους δύο πάντα. Καλό ταξίδι! Καλό παράδεισο.