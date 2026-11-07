Χτίζουν σπίτια, πληρώνουν δόσεις, αλλά δεν έχουν ρεύμα! Αναμονή μέχρι και δύο χρόνια για ηλεκτροδότηση - Καταγγελία B.Φακοντή

Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής. Σύμφωνα με τον βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνο Φακοντή σοβαρό πρόβλημα για πολίτες, επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο αποτελούν οι πολύμηνες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ηλεκτροδότησης νέων οικοδομών και οικοπέδων από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Όπως επισημαίνει ο κ. Φακοντής, σε αρκετές περιπτώσεις οικοδομές έχουν αποπερατωθεί πλήρως και είναι έτοιμες να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους, ωστόσο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πέντε ή έξι μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον βουλευτή, είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η δημιουργία νέου ηλεκτρικού δικτύου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης, την εκπόνηση μελετών, την εξασφάλιση συγκαταθέσεων, την έκδοση τεχνικών όρων, την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και την τελική επιθεώρηση. Το σύνολο των διαδικασιών, όπως αναφέρει, μπορεί να οδηγήσει σε αναμονή που ξεπερνά ακόμη και τα δύο χρόνια. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις νέες οικοπεδοποιήσεις, όπου οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ηλεκτρικών υποδομών επηρεάζουν την αξιοποίηση των οικοπέδων και την έναρξη νέων οικοδομικών αναπτύξεων.

Επιβαρύνσεις για οικογένειες και επιχειρήσεις Ο Βαλεντίνος Φακοντής υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά έχουν ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Οικογένειες που έχουν αγοράσει κατοικίες μέσω στεγαστικών δανείων ενδέχεται να υποχρεώνονται να καταβάλλουν ταυτόχρονα δόσεις και ενοίκια, καθώς δεν μπορούν να εγκατασταθούν στα νέα τους σπίτια. Την ίδια ώρα, αγοραστές κατοικιών και οικοπέδων αντιμετωπίζουν πολύμηνη αναμονή, αβεβαιότητα και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με καθυστερήσεις στην παράδοση ακινήτων, πρόσθετους τραπεζικούς τόκους, ενδεχόμενες χρηματικές ρήτρες και προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με τον βουλευτή, οι επιπτώσεις επεκτείνονται συνολικά στην οικοδομική δραστηριότητα, στις νέες επενδύσεις και στην οικονομία, ενώ επηρεάζεται και η εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

«Ανάγκη για επαρκή στελέχωση και εκσυγχρονισμό»

Ο κ. Φακοντής αναγνωρίζει παράλληλα την προσπάθεια των εργαζομένων της ΑΗΚ, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο εργασίας. Ωστόσο, τονίζει ότι απαιτείται επαρκής στελέχωση, καλύτερος προγραμματισμός και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού των εργασιών ηλεκτροδότησης και παράλληλης εκτέλεσής τους με την κατασκευή των οικοδομών. Στόχος, όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι οι ηλεκτρικές υποδομές να ολοκληρώνονται πριν ή ταυτόχρονα με την αποπεράτωση των οικοδομών.

Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, την εξασφάλιση επαρκούς εξοπλισμού και την απλοποίηση των διαδικασιών. Το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος και των ευρύτερων επιπτώσεών του, το ΑΚΕΛ έχει εγγράψει το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στόχος, σύμφωνα με τον Βαλεντίνο Φακοντή, είναι να εξεταστούν οι αιτίες που προκαλούν τις καθυστερήσεις και να αναζητηθούν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου υπογραμμίζει ότι δεν είναι αποδεκτό μια οικοδομή να έχει ολοκληρωθεί και να χρειάζονται στη συνέχεια επιπλέον μήνες μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί.

Όπως επισημαίνει, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, ώστε οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και ο κατασκευαστικός τομέας να μην επωμίζονται το κόστος των καθυστερήσεων και των πολύπλοκων διαδικασιών.