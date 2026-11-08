30 χρόνια «Μη-Με-Λησμόνει»: Νέα στέγη φροντίδας για άτομα με άνοια στη Λάρνακα

Είστε στη διαδικασία να ανοίξετε ένα νέο Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια. Πώς προέκυψε η πρωτοβουλία;

Ο Σύνδεσμός μας είχε ήδη δημιουργήσει και λειτουργούσε κέντρο ημέρας σε προηγούμενο χώρο. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώσαμε ότι ο χώρος ήταν πλέον πολύ μικρός για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες και τη μεγάλη ζήτηση από οικογένειες που αναζητούσαν τις υπηρεσίες μας. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη να αναζητήσουμε έναν μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας και περισσότερες υπηρεσίες στα άτομα που ζουν με άνοια.

Ποιο είναι το άμεσο και ποιο το μακροπρόθεσμο πλάνο για το κέντρο;

Ο άμεσος στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναλειτουργίας του νέου κέντρου, ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενούμε τα άτομα με άνοια που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και ήδη υπάρχει ένας σημαντικός κατάλογος ενδιαφερομένων. Για τον λόγο αυτό, θα προηγηθεί η αξιολόγησή τους, ώστε να καθοριστεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο πλάνο μας, το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου και πιο εξειδικευμένου κέντρου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα άτομα και να στελεχώνεται από περισσότερους επαγγελματίες με εξειδίκευση στην άνοια. Το σημαντικό είναι ότι για αυτό το επόμενο βήμα υπάρχει ήδη ο χώρος και τα σχέδια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ουσιαστική στήριξη τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα. Ευελπιστούμε ότι επιτέλους η κοινωνία θα αντιληφθεί το μέγεθος της πρόκλησης. Τα περιστατικά άνοιας αυξάνονται, ενώ οι διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να σταματά ή να αναστρέφει τη νόσο. Επομένως, η οργανωμένη φροντίδα, η υποστήριξη και οι εξειδικευμένες δομές δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

Μέχρι 30 άτομα ημερησίως

Πώς θα λειτουργεί, ποιους θα εξυπηρετεί και πού θα βρίσκεται;

Το νέο κέντρο ημέρας βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Καραολή 19, στην Ορόκλινη, και έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί μέχρι και 30 άτομα ημερησίως, ταυτόχρονα και με ένα αριθμό περίπου ακόμα 10 ατόμων σε βάση ορισμένων ημερών και ωρών. Θα απευθύνεται σε άτομα με Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από ένα οργανωμένο πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ασκήσεις μνήμης και νοητικής ενδυνάμωσης, λογοθεραπευτές, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, μουσική, δημιουργική απασχόληση, ψυχολογική υποστήριξη και δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση και τη διατήρηση των λειτουργικών ικανοτήτων. Παράλληλα, θα προσφέρεται συμβουλευτική και καθοδήγηση στους φροντιστές, οι οποίοι συχνά σηκώνουν μόνοι τους ένα τεράστιο βάρος. Θέλουμε το κέντρο να είναι ένας χώρος ασφάλειας, αποδοχής και αξιοπρέπειας. Ένας χώρος όπου τα άτομα με άνοια θα έχουν την ευκαιρία να παραμένουν ενεργά και κοινωνικά, ενώ οι οικογένειές τους θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγο χρόνο ξεκούρασης και προσωπικής φροντίδας.

Παίρνετε κάποια οικονομική στήριξη από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς;

Ο Σύνδεσμός μας είναι φιλανθρωπικός οργανισμός και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Εθελοντική είναι επίσης η προσφορά πολλών ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μας και βοηθούν στο έργο μας. Ωστόσο, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του κέντρου πρέπει να αμείβονται για την εργασία τους. Αυτό συνεπάγεται ένα σημαντικό και συνεχές οικονομικό κόστος, το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε μέσα από δωρεές, εισφορές, χορηγίες και εκδηλώσεις. Δυστυχώς, η ουσιαστική κρατική στήριξη που θα έπρεπε να υπάρχει για μια τόσο σημαντική κοινωνική υπηρεσία απουσιάζει. Δεν είναι δυνατόν οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί να αναλαμβάνουν μόνοι τους το οικονομικό βάρος υπηρεσιών για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό που διεκδικούμε είναι μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με την πολιτεία, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τέτοιων δομών και να μην εξαρτάται η λειτουργία τους αποκλειστικά από τη φιλανθρωπία και την καλή θέληση των πολιτών.

Για τις επόμενες γενιές

Κλείνετε φέτος 30 χρόνια. Ποια είναι η αποτίμηση του έργου και το μέλλον του Συνδέσμου από εδώ και πέρα;

Τα 30 χρόνια αποτελούν για εμάς έναν πολύ σημαντικό σταθμό. Είναι τρεις δεκαετίες προσφοράς, αγώνα, ενημέρωσης και στήριξης ανθρώπων και οικογενειών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την άνοια. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1996 στη Λάρνακα από 4 κοπέλες που είχαν βιώσει προσωπικά τις δυσκολίες της νόσου μέσα στις οικογένειές τους. Ανάμεσα στις ιδρύτριες ήταν και η μητέρα μου, Ελένη Καραϊσκάκη. Η δική τους εμπειρία και η επιθυμία τους να βοηθήσουν άλλες οικογένειες αποτέλεσαν την αφετηρία μιας πορείας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στα 30 αυτά χρόνια προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε την κοινωνία, να καταπολεμήσουμε το στίγμα, να στηρίξουμε τους φροντιστές και να διεκδικήσουμε καλύτερες υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια. Το μέλλον του Συνδέσμου συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του κέντρου ημέρας, τη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών, αλλά και τη διεκδίκηση μιας ουσιαστικής εθνικής πολιτικής για την άνοια. Δεν θέλουμε απλώς να συνεχίσουμε όσα κάναμε μέχρι σήμερα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι επόμενες γενιές οικογενειών να μη βιώνουν την ίδια εγκατάλειψη και τις ίδιες δυσκολίες.

Δουλεύετε κυρίως με εθελοντές. Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάτε;

Ο εθελοντισμός είναι η βάση του Συνδέσμου μας. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η λειτουργία ενός οργανισμού που ασχολείται με ένα τόσο σοβαρό και απαιτητικό ζήτημα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εθελοντική προσφορά. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι η περιορισμένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την άνοια. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη άγνοια, προκατάληψη και αρκετές φορές αδιαφορία. Αυτό δυσκολεύει τόσο την προσέλκυση νέων εθελοντών όσο και την εξεύρεση υποστηρικτών και χορηγών. Η άνοια δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα μνήμης ή μια φυσιολογική συνέπεια της γήρανσης. Είναι μια προοδευτική νόσος που επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα. Η αύξηση των περιστατικών και σε νεαρή ηλικία δυσκολεύει τόσο τους ίδιους όσο και των οικογενειών τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εθελοντικές οργανώσεις δεν μπορούν να υποκαθιστούν το κράτος. Μπορούμε να προσφέρουμε, να δημιουργούμε, να διεκδικούμε και να καλύπτουμε κενά, αλλά χρειαζόμαστε την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας. Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας είναι να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία. Να κατανοήσει ο κόσμος ότι η στήριξη ενός Συνδέσμου που προσφέρει κοινωνικό έργο δεν είναι απλώς μια φιλανθρωπική πράξη. Είναι μια επένδυση στον άνθρωπο και στην ποιότητα ζωής όλων μας.

Επετειακό Gala για ενίσυχη του Συνδέσμου

Τι να περιμένουμε από το Επετειακό Gala;

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, διοργανώνουμε το Επετειακό Gala Dinner του Συνδέσμου μας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Ammos Beach Bar στη Λάρνακα. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους, τους εθελοντές, τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές που στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν άνθρωποι και οργανισμοί για τη διαχρονική τους προσφορά. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσική, φαγητό και ψυχαγωγία, με την παρουσίαση της Αγγελικής Νικηφόρου, τη συμμετοχή της τραγουδίστριας Στέφανης Κρασσά και τη φιλική συμμετοχή της Ειρήνης Χάρους. Η τιμή του εισιτηρίου είναι €50 και περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και μουσική. Αξίζει να αναφερθεί πως το Ammos Beach Bar για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του για τον Σύνδεσμό μας, προσφέροντας τον χώρο και τη φιλοξενία του χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από εμάς. Αυτή η προσφορά είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί μας επιτρέπει να διοργανώνουμε μια εκδήλωση με καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, ώστε περισσότερα έσοδα να διατίθενται για τους σκοπούς και τις ανάγκες του Συνδέσμου. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και δείχνουν πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο και να γίνουν μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας. Τα 30 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για κάθε άνθρωπο που ζει με άνοια και για κάθε οικογένεια που χρειάζεται στήριξη.