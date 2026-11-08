Πάλμας: «Εξόχως πολιτικό» το θέμα της αποναρκοθέτησης

Ο κ. Πάλμας απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Κυριακή, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Ερωτήθηκε εάν υπάρχει σχεδιασμός για αποναρκοθέτηση ως πιθανό βήμα προόδου στο Κυπριακό.

«Παρόλο που η ορολογία που έχετε χρησιμοποιήσει είναι στρατιωτική, δηλαδή αποναρκοθέτηση, το θέμα είναι εξόχως πολιτικό», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα προσαρμόσει την πολιτική της σε στρατιωτικά ζητήματα ανάλογα με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις για πρόοδο στο Κυπριακό.

«Αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν έχω κάτι να προσθέσω γύρω από αυτό το θέμα», είπε, εκφράζοντας την ευχή να υπάρξει θετική εξέλιξη στις συνομιλίες. «Μακάρι να εξελιχθούν καλά οι συνομιλίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και τέτοια δεδομένα που να ενθαρρύνουν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος και αυτά τα επιμέρους ζητήματα θα τα δούμε», ανέφερε.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλή» την πρόσφατη συνάντησή του στο Παρίσι με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν. Είπε ότι η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή η ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και ουσιαστικά ηγείται της, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων Λευκωσίας-Παρισιού στον αμυντικό και πολιτικό τομέα.

Κατά τη συνάντηση έγινε ανασκόπηση της διμερούς συμφωνίας SOFA, που υπογράφηκε στις 8 Ιουνίου του περασμένου καλοκαιριού. Όπως ανέφερε ο κ. Πάλμας, η υπογραφή συμφωνίας SOFA μεταξύ δύο κρατών καταδεικνύει ότι οι σχέσεις τους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Οι δύο πλευρές επικαιροποίησαν τη συμφωνία και συμφώνησαν στα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν εκπαίδευση, ασκήσεις και αλληλοενημέρωση για γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης εξοπλιστικά προγράμματα στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας.

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Κύπρου, ιδιαίτερα υπό το φως του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας και των αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανέφερε ότι το υπουργείο προωθεί σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών μέσω τόσο του εξοπλιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρούν η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της ναυτικής βάσης στο Μαρί, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη αεροπορικών και ναυτικών αποστολών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες, αλλά μπορεί να συμβάλει ευρύτερα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της ενδυνάμωσης της αμυντικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με τους εταίρους της Κύπρου στην περιοχή.

Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι οι συνεργασίες αυτές έχουν και σημαντική ανθρωπιστική διάσταση, καθώς περιλαμβάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής και επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι καμία αμυντική δυνατότητα, όσο σύγχρονη και προηγμένη κι αν είναι, δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προτεραιότητα, με έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επαγγελματικής ανάπτυξης για τα μέλη της Αεροπορίας και ευρύτερα της Εθνικής Φρουράς, ανέφερε.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μνήμη των αεροπόρων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τον Ιούλιο του 1974, καθώς και όσων έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε περίοδο ειρήνης.

Εξέφρασε την εκτίμηση και την υπερηφάνεια της Πολιτείας για το προσωπικό της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, και κάλεσε τα στελέχη να συνεχίσουν την αποστολή τους με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα.

Ο κ. Πάλμας ευχήθηκε χρόνια πολλά στο προσωπικό της Αεροπορίας και σε όλους τους εορτάζοντες, ευχόμενος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να τους καθοδηγεί και να τους προστατεύει.

Πηγή: ΚΥΠΕ