Μακελειό στην Πολωνία: Ποιος είναι ο 24χρονος που σκόρπισε τον θάνατο στην Κρακοβία – Πρώτα σκότωσε τους γονείς και την αδελφή του

Σύμφωνα με το Associated Press και το Reuters, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ακραίες εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις, εισήλθε με αυτοκίνητο στην πολυσύχναστη πλατεία της παλιάς πόλης, φορώντας στρατιωτικού τύπου ενδυμασία και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του. Στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολιτών, προκαλώντας πανικό σε μία από τις δημοφιλέστερες τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ποιος είναι ο 24χρονος δράστης

Πολωνικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν τον φερόμενο δράστη ως Μίχαλ Ο. (Michał O.), ηλικίας 24 ετών, με καταγωγή από την πόλη Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσκι, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κρακοβίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανέφερε ότι ο νεαρός διακατεχόταν από ιδιαίτερα ριζοσπαστικές και υπερεθνικιστικές αντιλήψεις. Όπως δήλωσε, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο δράστης ήταν γοητευμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο οι ιδεολογικές του πεποιθήσεις συνδέονται άμεσα με την απόφασή του να πραγματοποιήσει την επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο.

Πριν από το μακελειό, νεκροί οι γονείς και η αδελφή του

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η αιματοχυσία δεν περιορίστηκε στην Κρακοβία. Το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί εντόπισαν τρία πτώματα σε διαμέρισμα στην πόλη Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσκι, όπου διέμενε η οικογένεια του 24χρονου.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον 53χρονο πατέρα του, την 52χρονη μητέρα του και τη νεαρή αδελφή του, ηλικίας περίπου 20-21 ετών. Και τα τρία θύματα έφεραν τραύματα που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκλήθηκαν από πυροβολισμούς.

Οι πολωνικές Αρχές εκτιμούν ότι ο 24χρονος δολοφόνησε πρώτα τα μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια μετέβη στην Κρακοβία για να πραγματοποιήσει την πολύνεκρη επίθεση.

Σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επίσης επτά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι σοροί των τριών μελών της οικογένειας μεταφέρθηκαν για νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και ο χρόνος θανάτου τους.

Η επίθεση στην κεντρική πλατεία

Το μακελειό σημειώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο ένοπλος εισήλθε με όχημα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άρχισε να πυροβολεί.

Οι πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι προς τα γύρω στενά και τα καταστήματα, αναζητώντας καταφύγιο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή και διασώστες να επιχειρούν να κρατήσουν στη ζωή τραυματίες.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας Βρετανός υπήκοος, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται πολίτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δύο αστυνομικοί που επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη τραυματίστηκαν, με τον έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 24χρονος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και συνελήφθη, ενώ νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Είχε άδεια οπλοκατοχής – Δεν είχε απασχολήσει την Αστυνομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για το παρελθόν του 24χρονου. Σύμφωνα με το πολωνικό μέσο naTemat, ο Μίχαλ Ο. διέθετε άδεια κατοχής όπλων για αθλητικούς σκοπούς, δεν είχε ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως τις αστυνομικές Αρχές.

Ο πατέρας του διέθετε επίσης άδεια οπλοκατοχής, ενώ στο οικογενειακό διαμέρισμα φυλάσσονταν αρκετά όπλα. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν επτά πυροβόλα όπλα και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών, ενώ άλλα τέσσερα όπλα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του δράστη.

Παρά τη στρατιωτικού τύπου εμφάνισή του κατά την επίθεση, οι πολωνικές Αρχές διευκρίνισαν ότι ο 24χρονος δεν υπηρετούσε στον στρατό και δεν είχε στρατιωτικό παρελθόν.

Σε εθνικό πένθος η Πολωνία

Η πολωνική κυβέρνηση κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος, ενώ στην Κρακοβία εκατοντάδες πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η παραδοσιακή σάλπιγγα από τον ναό της Παναγίας στην κεντρική πλατεία σίγησε για 12 ώρες, σε μια συμβολική κίνηση που, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο PAP, δεν είχε επαναληφθεί από το 1939.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξήρε την αυτοθυσία των δύο αστυνομικών που αντιμετώπισαν τον ένοπλο, επισημαίνοντας ότι με την παρέμβασή τους πιθανότατα έσωσαν πολλές ανθρώπινες ζωές.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε πολυσύχναστα σημεία της Βαρσοβίας, καθώς η επίθεση προκαλεί έντονη ανησυχία σε μια χώρα όπου οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Πηγές: Reuters / Associated Press / Euronews / Wirtualna Polska / naTemat