Επιστρέφει στα σχολεία το «Imagine» - Έτοιμος για άμεση επανεκκίνηση δηλώνει ο Σύνδεσμος για τον Ιστορικό Διάλογο

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος χαιρετίζει τη συμφωνία για επανέναρξη του προγράμματος υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς τους δύο ηγέτες, τα Ηνωμένα Έθνη και τα μέλη της Επιτροπής για τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως αναφέρει, το «Imagine» δημιουργήθηκε από τον AHDR το 2016 και τον Οκτώβριο του 2017 τέθηκε υπό την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Υλοποιείται από τον Σύνδεσμο σε συνεργασία με το Σπίτι της Συνεργασίας, με χρηματοδότηση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας και τη στήριξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και του Γραφείου του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Πάνω από 9.500 μαθητές στο πρόγραμμα

Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει φέρει σε επαφή περισσότερους από 9.500 μαθητές και 4.500 εκπαιδευτικούς από ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Το «Imagine» έχει βραβευθεί με το Παγκόσμιο Βραβείο Εκπαίδευσης του Δικτύου GENE για την περίοδο 2020 έως 2021, ενώ έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο AHDR επισημαίνει ότι, παρά την αναστολή της εφαρμογής του προγράμματος κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, διατήρησε την τεχνογνωσία και την ετοιμότητά του, συνεχίζοντας την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά.

Έτοιμοι να επιστρέψουν στα σχολεία

Ο Σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτές του, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εγκαταστάσεις του Σπιτιού της Συνεργασίας είναι έτοιμα για την πλήρη επαναφορά του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εντός του σχολικού ωραρίου.

Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές αρχές των δύο κοινοτήτων, ώστε να καθοριστούν το συντομότερο οι πρακτικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στα σχολεία να συμμετάσχουν χωρίς καθυστέρηση.

Με την επανέναρξη του «Imagine», ο AHDR επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη συνέχιση της πρωτοβουλίας ως ενός καθιερωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για την ειρήνη στην Κύπρο, με στόχο να φέρει και πάλι κοντά μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις δύο κοινότητες μέσα από κοινές δραστηριότητες και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης.